Končí doba naftová, děčínský dopravní podnik si pořídí dvacet elektrobusů

Téměř neslyšně přijede do zastávky, nabere cestující a stejně potichu zase odjede. Tak by měla během dvou let vypadat velká část městské autobusové dopravy v Děčíně. Dopravní podnik se totiž po několika letech zkoušek rozhodl nakoupit dvě desítky elektrobusů, které má z velké části zaplatit evropská dotace. Díky tomu vyjde jeden elektrobus na zlomek toho, kolik by zaplatil dopravce za klasický naftový autobus, na který není možné podporu získat.

Dopravní podnik Děčín testoval elektrobus v roce 2015 | Video: Andrea Horáková

Dvacet dvanáctimetrových elektrobusů, jeden za více než třináct milionů korun, se rozhodl pořídit dopravní podnik. Ve skutečnosti za autobusy zaplatí jen zlomek. Z necelých 266 milionů zaplatí téměř 228 milionů evropská dotace. Cenu, která je jediným hodnotícím kritériem, pak může snížit tendr. Jeho součástí není pořízení nabíječek. „Nyní jsme vyhlásili výběrové řízení, dodávku prvních deset autobusů očekáváme příští rok,“ řekl Deníku ředitel dopravního podniku Bohumil Bárta. Do pořízení elektrobusů kromě dotací tlačí dopravce také zákon o nízkoemisních vozidlech, který jim přikazuje určitý podíl nízkoemisních a bezemisních autobusů. Ještě před vyhlášením tendru na dodávku autobusů spustil dopravní podnik se šesti výrobci tržní konzultace, aby zjistil, jaká je situace na trhu a co a za kolik jsou schopni dodat. Nové autobusy by měly mít špičkový výkon 240 kW, měly by zvládnout ujet 230 kilometrů s tím, že může být přípustné krátkodobé rychlonabíjení během dne. Moderní autobusy přitom běžně zvládají bez nabití i mnohem větší porci kilometrů, než je stanovený denní nájezd. Dopravní podnik si tak také jako podmínku klade záruku na baterie po celou dobu životnosti autobusu, tedy dvanáct let. Jedna jízdenka na Kozině vyjde kraj na 320 korun, loni se svezlo 10 tisíc lidí O pořízení ekologicky šetrných autobusů začali v Děčíně přemýšlet již před téměř deseti lety, kdy si přímo v provozu vyzkoušeli první takové vozidlo. Další kolo zkoušek začalo před třemi lety, kdy si dopravní podnik vyzkoušel hned několik různých autobusů od různých výrobců. „Chová se to jako úplně normální autobus. Jen nemá běžný motor, nemá převodovku. Přímo z elektromotoru totiž vede kardan," vysvětlil před lety po jedné ze zkoušek řidič Ladislav Pešťák. Zásadní přitom bylo, jak si autobusy dokážou poradit s velmi kopcovitým terénem v Děčíně, kde jen dvě linky nemusí překonávat velké stoupání. „Ty kurzy to odjezdí, u některých počítáme přes den s dobíjením,“ doplnil ředitel dopravního podniku Bárta. Díky dotacím ale začal děčínský dopravní podnik s ekologickou dopravou již dříve, když si pořídil 21 autobusů na stlačený zemní plyn. I díky tomu v prvních letech dopravce výrazně ušetřil na palivu, před ruskou válkou na Ukrajině a především během ní ale plyn velmi výrazně podražil, a tím se stal nákladnějším i provoz těchto ekologických autobusů. Food festival nebo Run fest. Zahájení turistické sezony v Děčíně se blíží Kromě elektrobusů je v současné době možné získat podporu také na pořízení vozidel s vodíkovým pohonem, s čímž koketují například v Ústí nad Labem, kde by mohli odebírat vodík přímo z chemičky. Řadu měst na západě Evropy ale vodíkové nadšení opouští, především kvůli velmi vysokým pořizovacím i provozním nákladům. Vodíkové autobusy tak vyřazují a místo nich si pořizují právě elektrobusy. Podobná situace pak panuje i na železnici, kde byly vodíkové vlaky jako náhrada dieselových velkým příslibem. I ty ale drtí násobně vyšší pořizovací náklady a i samotný provoz. Železniční dopravci se proto začínají více zaměřovat na bateriové vlaky. Mohlo by vás také zaujmout: Teplickou v Děčíně čeká proměna za 100 milionů, začít by se mělo o prázdninách Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

