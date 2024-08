Velkým přínosem bude především pro větší města, která díky němu mohou ušetřit i miliony korun. Například Děčín připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na několika pavilonových školách na sídlištích, dostatek prostoru pro panely nabízí také střecha zimního stadionu. „Připravujeme projekty solárních elektráren a sdílení elektřiny v rámci našich provozů, primárně pro aquapark, kde je velká spotřeba elektřiny,“ říká náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek. Velký odběr má ve druhé polovině prázdnin také zimní stadion, kde se již v tu dobu rozbíhá chlazení. Děčín plánuje investovat do fotovoltaických elektráren desítky milionů korun. Některé z nich pak budou přenášet elektřinu do dalších městských objektů právě pomocí sdílení. Díky tomu mohou města ušetřit i stovky tisíc korun ročně.

„V případě zimního stadionu a základní školy v Březové ulici si ale natáhneme s ohledem na jejich blízkost kabely rovnou do plaveckého areálu, je to výhodnější než sdílení,“ vysvětlil Smíšek. Jak škola, tak zimní stadion jsou totiž v přímém sousedství plaveckého areálu. Primárním cílem Děčína je vybudování energetického společenství, ve kterém se bude elektřina sdílet. „Zapojit by se do něj mohl dopravní podnik, který bude pořizovat elektrobusy. Chtěli bychom také vybudovat pomalé nabíjecí stanice, ideálně v Bynově a v Březinách,“ přibližuje další plány náměstek děčínského primátora.

Podobným směrem se ubírají, jen v širším regionu, také na Šluknovsku a přilehlé části Českolipska. „Každá obec má zpracovanou místní energetickou koncepci, která jim napoví, jak uvažovat. Nejdále se dostali asi ve Svoru na Českolipsku, kde jsou v rámci naší místní akční skupiny nejdál. Dlouhodobě jsme ale čekali na možnost sdílení elektřiny,“ vysvětluje starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. Právě v Krásné Lípě kvůli nemožnosti sdílet elektřinu některé projekty solárních elektráren odkládali, protože jim nedávaly ekonomicky smysl. „Ve chvíli, kdy například na velké ploše střechy tělocvičny vyrobíme elektřinu, následně ji budou moci díky sdílení spotřebovat naše technické služby, které mají relativně velké odběry,“ ukazuje na hlavní přednost sdílení elektřiny starosta Kolář. Úplně zadarmo elektřinu ale tam, kde ji budou odebírat, mít nebudou. Budou totiž muset zaplatit distribuční poplatky a další regulované složky ceny elektřiny. I tak budou platby za elektřinu o přibližně 40 procent nižší v porovnání s běžným odběrem.

Co je sdílení elektřiny?

Sdílení elektřiny neznamená její fyzickou přepravu z bodu A do bodu B, ale spočívá v úpravě faktury od dodavatele. Je tak virtuální účetní operací. Lze změřit celkové množství vyrobené elektřiny a poté členům společenství či aktivním zákazníkům o toto množství snížit účty za elektřinu. Ke sdílení elektřiny je potřeba průběhové měření, tedy chytré elektroměry. Sdílení elektřiny se díky tomu odehrává téměř v reálném čase, přesněji se měří spotřeba, případně dodávka, v patnáctiminutových intervalech, spolu s tím, jak sdílený zdroj vyrábí elektřinu a posílá ji do sítě. Aktivní zákazníci i členové energetického společenství mají nárok na bezplatnou instalaci průběhového měření od distributora do tří měsíců od podání žádosti.

