Ústecký kraj plánuje pořídit 14 dvouvozových bateriových jednotek, které budou schopné jezdit na elektřinu mezi elektrifikovanými úseky. Jedna taková jednotka vyjde dnes na přibližně 150 milionů korun, dotace by pak měla pokrýt přibližně 120 milionů. „Záměr dalších nových vlaků se mi líbí pro jejich bezemisnost a energetické úspory. Pro kraj je to i výrazná finanční úspora při jejich provozu, když podstatnou část ceny za vozidlo může uhradit pomocí dotace. Projekt je zajímavý jak pro kraj kvůli úspoře nákladů, tak i pro stát, který díky bateriovým technologiím může ušetřit při elektrizacích a nemusí elektrizovat 100 procent délky linek,“ řekl k tomu radní Jan Růžička pověřený řízením oblasti dopravy. Dohromady by vlaky měly vyjít na 2,1 miliard, dotace z Modernizačního fondu by měla být 1,67 miliardy korun.

Podle současných předpokladů by se nové bateriové vlaky měly na kolejích v Ústeckém kraji poprvé objevit na začátku příští dekády. Již dnes je pořizuje například Moravskoslezský kraj, oblíbené jsou také v západní Evropě, kde mají pomoci vyřešit bezemisnost železniční dopravy. Nejprve by měly vyjet bateriové vlaky na linky mezi Osekem – město a Rakovníkem, Žatce a Ústím nad Labem a Děčínem a Libercem. Na těchto třech tratích by se poprvé měly objevit v prosinci 2031 a budou pokryté právě dotovanými čtrnácti vlaky. „V prosinci 2032 se k těmto 14 vozidlům připojí dalších 12 shodných vozidel, pro které chce Ústecký kraj zajistit financování s využitím podpory případných budoucích dotačních programů,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková. Druhá várka bateriových vlaků by pak měla zajistit provoz mezi Lovosicemi a Teplicemi a Jirkovem a Českou Lípou. Na všech těchto tratích dnes jezdí klasické dieslové vlaky. Dohromady bateriové vlaky měly ročně najezdit 3,3 milionu kilometrů.

S nákupem vlastních vlaků souvisí také jiný způsob hledání dopravců na těchto pěti tratích. Na doposud soutěžených souborech tratí si museli dopravci pořídit vlastní vlaky, nově tak budou zajišťovat pouze provoz krajských vlaků. Stejným způsobem zadala provozování některých vlaků například Jihomoravský kraj, který si pořídil z dotací jednotky Moravia vycházející z i na severu Čech dobře známých Regiopanterů. „Slibujeme si od toho, že to výrazně sníží cenu vlakokilometru,“ přidal jednu z hlavních motivací pro pořízení vlastních bezemisních vlaků radní Jan Růžička. Další možností pak je, že by si dotaci převzal vybraný dopravce, který by i vlaky koupil.

Kromě bateriových nebo vodíkových vlaků by v budoucnu mohly klasické motoráky nahradit také elektrické jednotky, jaké dnes jezdí například po pravém břehu Labe mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Správa železnic totiž výrazně plánuje rozšířit počet elektrifikovaných tratí. Chce využít tak zvanou prostou elektrifikaci, která je výrazně levnější a projektově méně náročná. Nedochází při ní totiž k celkové modernizaci trati. Prostou elektrifikací má postupně projít na 2000 kilometrů tratí, tedy přibližně pěti drážní sítě. Na severu Čech by se pod dráty měly ocitnout například tratě z Děčína do Liberce nebo na Jedlovou, ze Žatce do Lovosic či z Louky u Litvínova do Oseku – město.