Jedním z objektů, který by mohl být napojený na geotermální vytápění, je zimní stadion. Ten dělí od plaveckého areálu jen několik desítek metrů. „Ročně zaplatíme za vytápění přibližně 1,5 až 1,75 milionu korun,“ přiblížil náklady na topení a teplou vodu na stadionu pro více než pět tisíc lidí manažer HC Děčín Jan Havlíček.

Díky chystanému projektu využívajícímu 25 stupňů teplou odpadní vodu by se množství peněz vynaložených na teplo mohlo výrazně snížit. Téměř šestimilionové náklady by se měly vrátit během sedmi let, za prvních deset let provozu lze očekávat úspory téměř 4,5 milionu korun.

Ještě více by město mohlo ušetřit při vytápění školy a školky, které také sousedí s plaveckým areálem. Také v tomto případě by se náklady měly pohybovat pod šesti miliony korun. Vzhledem k rozlehlosti školského zařízení by se ale vrátily už za šest let a po deseti letech provozu by si město mohlo k dobru připsat 7,4 milionu.

Poprvé se začalo o možném využít termální vody z děčínského koupaliště pro vytápění okolních městských objektů mluvit v roce 2014, kdy se jím v části své diplomové práce zabýval tehdejší student ČVUT Tomáš Prokůpek. O pět let později rada schválila záměr příprav na tento projekt, na lednovém zasedání rozhodla o zpracování projektové dokumentace.



Na koupališti by měla vzniknout padesátikubíková vyrovnávací nádrž, ze které poputuje voda potrubím do školy a na zimní stadion. Na obou místech by pak měla být soustava tepelných čerpadel, která by pomohla vodu dohřát.



Kromě úspor za vytápění velkých městských budov by město efektivněji vynaložilo peníze, které musí za odebranou vodu z podzemí státu zaplatit. Za každý kubík 32 stupňů teplé termální vody totiž platí tři koruny, ročně tak pošle do státního rozpočtu jen za vodu vypuštěnou do Ploučnice půl druhého milionu.

V Děčíně to není první ekologický projekt využívající termální vodu. Začátkem 90. let přehodnotilo město koncepci vytápění. Na levém břehu Labe byly postaveny moderní teplárny s plynovými kogeneračními jednotkami a na pravém břehu byla následně zahájena stavba geotermálního zdroje. Dodnes je geotermální zdroj v Děčíně využívající tepelný potenciál vody z podzemního jezera v hloubce 545 metrů pod Děčínem jedinou teplárnou tohoto typu v České republice.



Podle hlasování odborných novinářů se teplárna na Benešovské ulici stala teplárenským projektem desetiletí. V hlasování energetických odborníků pak skončila unikátní teplárna využívající geotermální energii na druhém místě.