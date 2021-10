Němka se zranila v Edmundově soutěsce, odkud ji vynesli hasiči. "Žena byla s lehkým zraněním předána německé posádce záchranné služby, která ji převezla do nemocnice," sdělil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.