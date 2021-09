Zároveň Rumburští oslavili 185 let od narození radního Augusta Wenschucha, který nechal na své náklady postavit Augustovu věž v roce 1896. Během sobotního odpoledne vystoupili Staročeští Pardálové, country kapela Ruksak, countryfolk trio PRT, The Wings – dobové tance, trubači a sokolníci. Pro děti pak byly připravené dovednostní hry. Zájemci o vlastivědu se mohli dozvědět řadu zajímavých informací při komentované vycházce vedené Klárou Mágrovou, Ester Sadivová si pak pro příchozí připravila kvíz o Dymníku.

Na Dymníku oslavili 125 let místní rozhledny. | Foto: Zdeněk Rác

Významné jubileum o víkendu oslavila rozhledna na Dymníku nedaleko Rumburka. Letos totiž uplynulo 125 let od její stavby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.