Dvě kontroly od roku 2021. Stát na dozor nad pyrotechnikou ve Hřensku rezignoval

Koupit si rachejtli nebo petardu a vyrazit do lesů Českého Švýcarska. Jen za loňský a letošní rok stála odpálená pyrotechnika za nejméně dvěma lesními požáry u Hřenska. V minulosti zde při kontrolách nalezli petardy, které běžným lidem do ruky nepatří. Problémy s pyrotechnikou prodávanou ve stáncích ve Hřensku se vlečou již mnoho let. Přesto je stát přehlíží a prodejce prakticky vůbec nekontroluje.

Sluneční brýle, fotbalové dresy, trička. Nebo pyrotechniku. To vše nabízí stánky ve Hřensku, které je jednou z bran do Českého Švýcarska, především pro německé turisty. Jeden z nich minulý týden po odpálení petardy zapálil les nedaleko Pravčické brány. Prodejci se přesto kontrol příliš bát nemusí. Česká obchodní inspekce je totiž téměř nekontroluje. Zjištovali jsme, proč je tak málo kontrol, jaká je praxe konkrétně ve Hřensku, kde tam prodejci pyrotechniku schovávají a jaký postoj k tomu má správa parku. „V letech 2021 až 2023 proběhly ve Hřensku dvě kontroly, u obou jsme shledali porušení platných předpisů,“ uvedla mluvčí České obchodní inspekce Jana Jelínková. V obou případech prodejce nevedl evidenci skladované pyrotechniky, v jednom nevydal doklad s povinnými údaji o výrobku. Dohromady těmto dvěma prodejcům udělila ČOI pokutu v souhrnné výši 2500 korun. Podle zákona přitom může za porušení pravidel evidence padnout pokuta až do výše 100 tisíc korun ve správním řízení, na místě může takový prodejce dostat až desetitisícovou pokutu. Hřensko zvažuje zákaz prodeje pyrotechniky, reaguje tak na nedávný lesní požár Obchodní inspekce udělila jen tisíc korun. U jiných prohřešků při prodeji pyrotechniky může sankce vystoupat až k pěti milionům korun. Na problémy s pyrotechnikou na hřenské tržnici dlouhodobě upozorňuje především Správa Národního parku České Švýcarsko. Mezi hřenskými stánky se totiž dá sehnat i pyrotechnika, která podle zákona patří jen do rukou lidem s odbornou způsobilostí, tedy odpalovačům ohňostrojů a je možné ji prodávat jen ve specializovaných obchodech. Hlavním důvodem je množství a síla výbušnin, které tato pyrotechnika obsahuje. Takové petardy kategorie F4 našli strážci přírody i minulý týden u zatím posledního požáru způsobeného pyrotechnikou. Problém je v tom, že prodejci ve Hřensku pyrotechniku přímo nevystavují mezi tričky, kabelkami nebo cigaretami. Zpravidla ji mají schovanou a nabídnou ji až na přímou poptávku zákazníků. Česká obchodní inspekce se podle mluvčí zaměřuje na kontroly prodejců pyrotechniky především v závěru roku, kdy její prodeje strmě rostou a prodávají ji i na více místech než obvykle. V průběhu roku ji totiž lidé zpravidla koupí jen ve specializovaných obchodech. Oproti tomu v týdnech před Silvestrem ji nabízí i řada supermarketů nebo stánků v obchodních centrech. Požár u Pravčické brány je uhašený, policisté už obvinili autora V letech 2021 a 2022 provedl inspektorát pro Ústecký a Liberecký kraj dohromady 107 kontrol. Podle Jelínkové obchodní inspekce vychází při plánování kontrol z podnětů šetření i z vlastního monitoringu. „Pokud bychom měli z monitoringu trhu poznatky, že, jak píšete, je v Hřensku nelegální prodej pyrotechniky v nevyhovujících prostorech dlouhodobým problémem včetně prodeje pyrotechniky kategorií, které nejsou určené široké veřejnosti, pak bychom kontroly provedli i v průběhu roku. Je však také potřeba konstatovat, že ani zvýšené množství kontrol nedokáže zamezit použití pyrotechniky nezodpovědnou osobou,“ doplnila mluvčí obchodní inspekce. Na problémy s pyrotechnikou reaguje také přímo Hřensko. Obec nyní připravuje vyhlášku zakazující prodej pyrotechniky na území Hřenska. Zastupitelé by ji měli projednat na svém jednání v polovině června. „Jsme rádi, že k tomu obec takto přistupuje. Je důležité, že se o tomto problému začíná mluvit. Nabídka ve stáncích ve Hřensku podporuje formy turistiky, které jsou nebezpečné nejen pro ochranu přírody, ale pro nás všechny,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

