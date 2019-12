Více než dva roky bojoval Jaroslav Berger za to, aby se muž obviněný z vraždy jeho syna Dominika dostal před soud. Ten ho totiž poslal nejprve do psychiatrické léčebny. Letos ale dal soud panu Bergerovi zapravdu a obnovil trestní řízení. Podle jeho názoru totiž obviněný Jiří N. psychickou nemoc jen předstíral. Deník případ dlouhodobě sleduje.

K tragédii došlo před dvěma lety 17. dubna v parku před varnsdorfským kinem Panorama. Krátce po půlnoci Jiří N. podle vyšetřovatelů bodl oběť nožem s 20 centimetrů dlouhou čepelí do boku. Zasáhl při tom játra a mladík vykrvácel. Ještě ten samý den policie dotyčného dopadla a zadržela. Vražednou zbraň skrýval doma za zárubní dveří.

Ve vazbě ale dlouho nezůstal, soud totiž záhy uvěřil tomu, že v době spáchání hrůzného činu nebyl zcela při smyslech, protože trpí schizofrenií. Soud jej tak poslal do psychiatrické nemocnice. S tím se ale otec zavražděného Dominika Jaroslav Berger nechtěl smířit. Sepsal dokonce petici, kterou podepsalo několik tisíc lidí. Bojoval o to, aby krajský soud proces obnovil. Přestože celou dobu věřil v potrestání vraha svého syna, obnovení procesu po tak dlouhé době pro něj bylo zázrakem.

„Svědek potvrdil, že vrah řekl mému synovi už hodinu před vraždou, že ho zabije. Hodinu měl tedy na to si to rozmyslet. Počkal si, až Dominik půjde domů a v parku ho zabil. Obnova řízení mi syna sice nevrátí, ale satisfakce tady je,“ řekl po soudním jednání Berger. Stížnosti obviněného mladíka proti obnově trestního řízení vrchní soud nevyhověl a krajský jej poslal do vazby.

O jejím uvalení se otec zavražděného chlapce dozvěděl od Deníku. „To je dobře. Půjde tam, kam patří,“ reagoval Berger. Ve vazbě si obviněný počká na soudní proces.

Ošetřující lékaři v Horních Beřkovicích totiž v průběhu hospitalizace zjistili, že Jiří N. není nemocný tak, jak původní znalecký posudek vypracovaný psychiatrem Michalem Hesslerem uváděl. Choval se totiž jinak, než by při své diagnóze měl, nereagoval adekvátně ani na nasazenou léčbu. Soud si proto nechal zpracovat revizní posudek.

„Z něho jednoznačně vyplynulo, že původní závěry znaleckého zkoumání nebyly správné a že zde nebyly dány podmínky pro zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. Z tohoto důvodu soud obnovu povolil,“ vysvětlil soudce Jiří Blažek rozhodnutí krajského soudu. Na místě neštěstí vyrostl pomníček s křížkem, ke kterému příbuzní a přátelé nosí nejen květiny a svíčky, ale také třeba plyšové hračky. Pietní místo opakovaně někdo poničil.