Dvě osobní auta se srazila v noci z pátku 14. srpna na sobotu 15. srpna na silnici u České Kamenice na Děčínsku. K nehodě došlo o půlnoci, na místo dorazily složky záchranného systému.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Silnice byla uzavřena do zhruba tří hodin, bylo třeba vyprostit řidiče. „Byl to čelní střet. Dva lidé utrpěli lehká a střední poranění, odvezli jsme je do děčínské nemocnice k ošetření a vyloučení vážných zraní,“ uvedl mluvčí záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.