Hned na šest míst na Děčínsku přijede v listopadu DÚKmobil, pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje.

Pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Za sebou má již návštěvy Chřibské a Jiříkova, v úterý 9. listopadu zastaví u infocentra v České Kamenici, o den později v Mikulášovicích, v úterý 23. listopadu přijede do Dolní Poustevny a o dva dny později do Krásné Lípy. Zelená dodávka bude vždy na vybraných místech stát od 9.30 do 13.30 hodin. Podle dosavadních zkušeností se lidí mířící do pojízdné informační kanceláře nejčastěji zajímají o změny jízdných řádů a výluky.