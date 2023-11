Vařiči pervitinu měli doma vybavenou varnu na drogy a také české i německé peníze z následného prodeje navařeného materiálu. Seznam jejich klientů v děčínském okrese byl velký. Hlavu z drogového gangu poslal soud o víkendu do vazby.

Nějaký čas shromažďovali důkazný materiál, aby teď spadla klec. V průběhu minulého týdne realizovali rumburští kriminalisté toxi týmu další případ na úseku drogové problematiky. Odhalili nejenom varnu pervitinu, ale i jeho následný organizovaný prodej.

"Ve čtvrtek 8. listopadu kriminalisté zadrželi muže a ženu, kteří se ve struktuře drogové trestné činnosti podíleli na výrobě a distribuci této psychotropní látky. Při provedené domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor v okolí Jiříkova a Rumburku kriminalisté zajistili věci sloužící k nedovolené výrobě pervitinu, včetně drogy samotné určené k distribuci. Zajistili také větší množství chemikálií i léčiv, a finanční hotovost v celkové výši 74 tisíc korun a 735 euro jako výnos z trestné činnosti," sdělila Eva Kubíčková z děčínské policie.

Podle zjištění kriminalistů měl dotyčný 47letý muž na různých místech v Jiříkově a Rumburku od podzimu loňského roku do současné doby poskytnout za úplatu narkomanům přes 500 gramů pervitinu. Za to ho policie obvinila. "V sobotu 11. listopadu soudce Okresního soudu v Děčíně akceptoval návrh státního zástupce a rozhodl, že muž obviněný zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, bude nadále stíhán vazebně. Muže proto ještě téhož dne eskorta dopravila za brány vazební věznice," sdělila Kubíčková. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

37letá žena, která s mužem ve dvojici spolupracovala, měla od října letošního roku závislým osobám poskytnout minimálně 13 gramů drogy. Kriminalisté ji už také obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými. Trestní stíhání obviněné ženy je vedeno na svobodě. Za tento přečin jí v případě uznání viny u soudu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

V souvislosti s tímto případem byla zadržena ještě druhá žena, které rumburští kriminalisté prokázali, že v době od ledna do srpna letošního roku v nejméně 13 případech zásobovala v jedné z rumburských heren pravidelně osoby závislé na drogách pervitinem. Policejní komisařka zahájila její trestní stíhání a 32letou ženu obvinila ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě uznání viny u soudu jí hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

