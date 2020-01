„Nejhorší je, když to namrzne. To jste potom na tom jehličí jako na saních, to už je lepší sníh,“ řekl dřevorubec Jaromír Kratochvíl krátce poté, kdy v prudkém svahu nad silnicí pokácel ten den už několikátý strom. Od pondělí pracuje v jedné ze sedmi part, které se do likvidace souší pustily. Po celou dobu, kdy budou podél silnice znít motorové pily, není možné od 7.30 do 15.30 hodin jednou z nejdůležitějších spojnic v národním parku projet.

Kratochvíl šplhá do prudkých svahů přesto, že je už v důchodu. Práci v lese se věnuje více než 45 let. „Pro mne už to není jen práce. Pro mne je to koníček. Vždyť bych mohl být v klidu doma, ale nedá mi to,“ přiblížil svou lásku k lesu zkušený muž s motorovou pilou.

Bezpečnostní pásmo

Že rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko o vykácení bezpečnostního pásma podél silnice, po které během letní sezóny projedou tisíce aut i autobusů, nebylo zbytečné, ukazují některé poražené mrtvé stromy. Těm už totiž chybí špičky, které se v předchozích týdnech odlomily. Pokud by byť jen špička spadla na projíždějící auto, mohla by způsobit nehodu s fatálními následky.

„Uschlý strom začnou okamžitě napadat dřevorozkladné houby. Ty způsobují, že dřevo ztrácí svou pevnost a strom může spadnout vlastně kdykoliv, i během slabších poryvů větru,“ vysvětlila na okraji nové paseky Dana Vébrová ze správy národního parku. Odborníci také zjistili, že suché stromy se v České Švýcarsku rozpadají rychleji než třeba na Šumavě, ty nové ale zároveň i rostou rychleji než dřeviny v největším českém národním parku.

Dřevorubci si pomáhají také klíny a řetězy, aby stromy padaly do svahu a ne špičkou k silnici, protože jejich následné stažení by bylo náročnější. Takový strom by bylo nutné přetočit, protože za křehkou špičku jej není možné pomocí traktorů s navijákem odtáhnout. Pod svahem pak kmeny další muži s motorovými pilami rozřežou na menší díly. Těžká technika je pak sváží na jedno místo, odkud by dřevo mělo putovat k zákazníkům.

Dřevo míří až do Číny

Právě v tom může být problém. Dřeva je v celé střední Evropě kvůli kůrovcové kalamitě nadbytek, a tak se jej daří udat jen těžko. Některé kůrovcové dřevo z Česka míří dokonce až do daleké Číny.

Pokud vše půjde dobře, měla by být silnice ze Hřenska na Mezní Louku průjezdná nejpozději na konci února. Dřevorubci si myslí, že by se to mělo podařit stihnout. „Sníh je v pohodě. Mnohem horší by byly vydatné deště, v tom se dělat nedá,“ dodal Jaromír Kratochvíl.

Až skončí práce podél silnice ze Hřenska, přesunou se dřevorubci do dalších částí národního parku. Jeho správa se totiž chce pustit do vykácení bezpečnostních pásem i podél dalších silnic a nejoblíbenějších turistických stezek. S největší pravděpodobností je nestihne prokácet do začátku příští turistické sezóny všechny. Práce je totiž podle Dany Vébrové na příští dva až tři roky.

„Je tak možné, že budeme muset některé stezky kvůli bezpečnosti dočasné uzavřít,“ doplnila Vébrová, která má na správě národního parku na starosti lesnický výzkum.