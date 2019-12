Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodává sportovní automobil Porsche 911 GT3, který Policií ČR zajistila v rámci vyšetřování daňových podvodů. Prodej proběhne elektronicky na stránkách www.nabidkamajetku.cz a minimální cena činí 1 950 800 Kč.

„Automobil z roku 2014 s 24 tisíci najetými kilometry byl zajištěn v rámci vyšetřování zvlášť závažného zločinu zkrácení daně v Ústeckém kraji. Obviněny jsou tři fyzické a dvě právnické osoby. Aby majetek neztrácel na hodnotě, byl ÚZSVM pověřen prodejem automobilu,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Výnos z transparentní elektronické aukce pak bude uložen na zvláštním účtu do doby vynesení pravomocného rozsudku.

Na laku karoserie na přední části a levém zadním blatníku se nacházejí drobné oděrky, motor odpovídá stavu najetých kilometrů. Vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou, má zabudované rádio, reproduktory a navigaci.

K účasti na aukci je potřeba se zaregistrovat do aukčního systému a do 13. ledna 2020 složit vratnou kauci ve výši 195 080 Kč. Samotná aukce pak bude probíhat od 14. ledna 2020 do 15. ledna 2020 do 13 hodin. Podrobné informace jsou k dispozici zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/6364.

ÚZSVM spustil historicky první státní elektronický aukční systém v únoru 2018, dosud proběhlo více než 5 500 aukcí a získaná částka činí přes 185 milionů korun. Systém byl vytvořen vlastními silami bez externích dodavatelů.