Zájemci mohli získat také areály bývalých hraničních přechodů Rumburk-Horní Jindřichov a Mníšek v Krušných horách.

Kraji se podařilo vydražit opuštěný zámek v Liběšicích. Na dvanáctý pokus

Rozpočet kraje posílí milionové částky. Za budovy garáží s pozemky v Mostě-Velebudicích zaplatí nový majitel více než 6 milionů korun, za administrativní budovu s pozemky v Mostě-Velebudicích 22,7 milionu korun a za zámek s parkem v Liběšicích na Litoměřicku více než 27 milionů korun. O zámek mezi sebou "bojovali" dva dražitelé, učinili celkem 58 příhozů.

„Upřímně jsem nečekal, že hned napoprvé vydražíme tři z pěti nabízených nemovitostí. Je fakt, že nám nahrává aktuálně příznivá situace na trhu s realitami a také přechod na moderní způsob dražení. Jsem moc rád především za to, že poté, co bude novým vlastníkem liběšického zámku doplacen zbytek ceny, přejde tento do soukromých rukou a nový vlastník pro něj jistě bude mít odpovídající využití. To kraj neměl a objekt proto chátral,“ vyjádřil se k prvním e-dražbám radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

Další elektronickou dražbu se kraj chystá uspořádat do tří měsíců.