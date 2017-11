Dramaturg lodi Cargo Gallery se ohlíží: Letos to bylo hodně pestré

Děčín /ROZHOVOR/ – Tři kulturní nadšenci, fotografové z Děčína, změnili dvě stě padesát tun těžkou rezavou nákladní loď ve funkční originální populární kulturní svatostánek. V místo, kde je radost být a odkud se vám nechce.

Loď Cargo Gallery zakotvila ve Vaňově.Foto: Deník / Pech Karel

„Projekt se dlouho připravoval. Cargo Gallery sice papírově existuje 7 let, v praxi jsme však na vodě třetí rok. Za tu dobu jsme nabídli kolem 700 akcí – koncertů, divadel, kin, konferencí, workshopů a podobně,“ vzpomíná Květoslav Vršovský, dramaturg i produkční lodi.



Je hloupé se zeptat, kdy budete mít loď splacenu a před vaší trojkou nadšenců bude Tabula Rasa, čistý stůl?

Ne, to je dobrá otázka, z ekonomického hlediska vlastně docela zásadní. Občas to už vypadá, že právě nastala ta chvíle, od které můžeme stanovit – od teď za pět, šest let. V ten moment však vždycky přijde nějaký zásadní výdaj spojený s provozem lodi a s její údržbou. A Tabula Rasa je odsunuta.



Děčínská kulturní loď Cargo Gallery se po roce vrací do ústeckého Vaňova s krátkým, zato však intenzivním pestrým programem a kavárnou otevřenou během víkendu. Co je letos vlajkovou lodí jeho programu?

V ústeckém Vaňově je naším parťákem město Ústí nad Labem. Snažili jsme se program postavit tak, aby si mohlo vybrat mnoho obyvatel s různými kulturními preferencemi a věkem. Takže máme něco pro nejmenší i pro nás uvážlivější.





Letos připravujeme tři významné koncerty, místního rodáka En.Drua s fenomenálním JeN Hovorkou a Vojtou Dykem, kterého není třeba představovat, Lenku Dusilovou a Championship Music u nás zajišťuje dva z koncertů Bena Cristovao. To jsou vlajkové lodě a myslím, že v tuto chvíli jsou tyhle akce vyprodané. Připravujeme i jiné akce, neméně vlajkové, jako třeba skvělé představení pro děti Bombarďák, nebo ve spolupráci s ústeckým Café Max swingový večer. Ten bude na lodi už třetí rok, takže vlastně tradiční záležitost.



Máte zhruba spočítáno, kolik jste od minulé návštěvy Ústí před rokem ujeli kilometrů? Popřípadě kde jste byli nejdál v zahraničí a kde nejdál v Česku?

Jen hrubý odhad, asi 1.200 říčních kilometrů – přesné číslo bych musel konzultovat s kapitánem, kterého tu teď nemám. V zahraničí jsme byli letos nejdál v Drážďanech, v tuzemsku v Praze.

Ve čtvrtek na lodi zahájil Dyk a spol., v pátek je tu Ben Christovao, v sobotu také od 20 hodin Lenka Dusilová sólo, v neděli od 15 hodin dětem zahraje Bombarďák. No a ústecké finále bude patřit 24. listopadu večírku Café Max na lodi Vol. 3 s prima swingovou kapelou Hot Sisters. Co ale mají ti všichni společného? Prozraďte. Vystoupí u vás někdo z nich zcela poprvé?

Lenka Dusilová u nás bude hrát poprvé a Bombarďáci taky. Myslím, že všichni mají nejvíc společného to, že spolu mnoho společného nemají. To nás baví.



Lze říci, že Cargo Gallery unikátní projekty sama přitahuje?

Od toho tu jsme.



A koncentrace hvězd osloví i 5. prosince Děčín. Na narozeninovém večírku si tu můžeme zapařit na Xaviho Baumaxu, Justina Lavashe, Dana Stypku a Jumpa! To vypadá, že to bude hodně divoké. A ta čtyřka působí, že sem písničkáři přijedou splatit jistý dluh… či se i pobavit navzájem?

Všichni mají společné to, že jsou naši kamarádi, někteří z nich oslaví právě tímto koncertem svoje narozeniny. Takže se určitě pobaví i navzájem. A je pravda, že někteří z nich u nás měli vystoupit na podzim 2015, kdy jsme kvůli nízkému stavu vody do Děčína nedopluli. Osobně se na tento koncerto-večírek moc těším.





Také v Děčíně dostane šanci 2. prosince hvězdný Ben Cristovao se svou novou muzikou. Bylo těžké ho přemluvit k show, nebo o to sám dost stál?

Známe se dobře s realizačním týmem Bena. Takže spolupráce s klukama a holkama z Championship Music byla taková fajn symbióza. Ben jede letos na podzim docela velké turné, tak doufám, že se mu u nás bude líbit.



Na 9. prosince chystá vaše loď do Děčína na Smetanovo náměstí pod zámek trojkoncert místních kapel Černý Pepr, Bodenbach a Červánek. Je běžné, že dáváte prostor i domácím skupinám z okolí, víc tak loď s řekou a místními diváky žije?

Ano, je to přesně to, co moc chceme. Střídat vystupující z místních řad s těmi celorepublikovými, nebo zahraničními. Je skvělé, když se střídají na stejném pódiu, já věřím, že tu loď nabíjí. A jako námořník má v každém přístavu ženu, my bychom si přáli mít v každém přístavu kapelu, divadlo atd.

Co vás ještě letos čeká v Německu, v Drážďanech? A na kdy si tento rok dáte pauzu?

Z Německa jsme právě přijeli, v Drážďanech jsme měli druhou část divadelního festivalu, který jsme pořádali za pomoci Euroregionu Elbe a Die Teater Macher z Pirny. Mimochodem první část proběhla v Děčíně před 14 dny, kde vystupovala německá divadla, teď v Drážďanech jsme zase předvedli ta česká. Bylo to hodně pestré. Nejzajímavější vlastně je ta schopnost předat něco tak, aby to pochopil i divák, který mluví jiným jazykem. Je to hodně výrazové, o tanci a pohybu.

Od 12. prosince zimujeme v Děčíně. Pak přijde pauza, Vánoce, na které se všichni těšíme a chvíle s rodinami. Od půlky ledna pak už začne běžná údržba po našlapané sezoně tak, abychom 1. dubna už opět brázdili řeku.