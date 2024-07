Akce začala krátkým uvítáním starosty Dolní Poustevny, po příjezdu Hornolužického rychlíku od Prahy se většina přítomných vydala soupravou do sousedního Sebnitz. Tam byla krátká přestávka s dechovou hudbou, historickou výstavkou ve vestibulu nádražní budovy a nezbytné focení legendární lokomotivy Bardotky. Po přejezdu zpět do Dolní Poustevny se na pódiu zavzpomínalo za přítomnosti řady hostů. Pozvání přijali představitelé veřejného života jak ti současní, tak i ti co byli u zrodu myšlenky zprovoznit vlakové spojení mezi Poustevnou a sousedním Sebnitz. Po zdravicích starosty Roberta Holce, senátora Zbyňka Linharta a také bývalého hejtmana Oldřicha Bubeníčka obsadil pódium Ivan Mládek a jeho Band.