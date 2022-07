Plánovali výšlapy na Loupežník a Marušku, výlet k Pravčické bráně nebo procházku za Pyšnou princeznou do Dolského mlýnu. Pro turisticky založenou rodinu Tomášovu z Teplic to mohla být pěkná aktivní dovolená. Už v zimě si kvůli prohlídce Českého Švýcarska zarezervovali chalupu v Jetřichovicích. Týden před odjezdem jim ale plány zkomplikoval nedělní požár ve Hřensku, který se během několika dnů rozšířil i po okolí.

„Sleduji to celý týden v televizi. Máme z toho strach, raději jsem tam dovolenou zrušil,“ povzdechl si tatínek Jiří. Do Jetřichovic s ním měla vyrazit manželka Miluška a jejich dvě děti ve školním věku.

„Zavolal jsem majiteli chalupy, ať se nezlobí, ale že v sobotu nepřijedeme. Říkal mi sice, že jsou v Jetřichovicích v pohodě, ale já vlastně ani nevím, co bychom si tam za současné situace počali, když se skoro nikam nesmí,“ říkal zklamaně muž z Teplicka.

Do Jetřichovic měli namířeno poprvé. „Právě kvůli tomu, že tam toho je dost nového, vyhlídka na Mariině skále, nově otevřený hrad Šaunštejn. Ale to vše bude zřejmě mimo hru kvůli požáru. Tak se raději poohlédneme po náhradní variantě,“ popsal.

Správa Národního parku České Švýcarsko na svých webových stránkách uvedla, že už požádala Ministerstvo životního prostředí o vydání zákazu vstupu do lesa na území parku včetně značených turistických cest.

„Předběžně na dobu 14 dnů. Důvodem pro jeho vydání je zajištění bezpečnosti návštěvníků pro případ, že by se objevila nová ohniska požáru v dalších částech národního parku. Opatření bude obratem zrušeno, jakmile bude požár uhašen a bude zkontrolována bezpečnost turistické infrastruktury,“ napsali správci parku na svých oficiálních webových stránkách.

Do doby, než ministerstvo tento příkaz případně schválí, nabádá správa národního parku návštěvníky k ostražitosti a spolupráci. „Žádáme návštěvníky, aby do národního parku nevstupovali již nyní a alternativně využili návštěvnických cílů ležících mimo Národní park České Švýcarsko, tedy cílů v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce, CHKO Lužické hory nebo v Žitavských horách,“ uvedli správci.

Další rána pro hotely a penziony

Podle Radky Sehnalové z jetřichovického hotelu Bellevue hosté ruší své rezervace. „Na srpen i dokonce září. Přitom fungujeme normálně. Včetně našeho venkovního bazénu, který je pod hygienickým dozorem,“ sdělila.

„Chápu turisty, že se jim teď k nám nechce, ale zdejší cíle nejsou jediné, co se dá v naší lokalitě navštívit. Je tady toho okolo nás hodně, co stále funguje a bude i nadále,“ zmínila spolumajitelka hotelu.

Pro provozovatele hotelů a penzionů je to po covidovém období další těžká zkouška a zklamání. Ubytovatelé z Českého Švýcarska, které ročně navštíví přes milión turistů, prosí hosty, ať své pobyty neruší. Řada výletních cílů v kraji funguje i přes požár bez omezení. Hejtmanství nakonec nesáhlo ani k původně avizovanému plošnému zákazu vstupu do lesů. Ve hře je zatím pouze omezení v oblasti Hřenska. Ministerstvo životního prostředí ho ale do čtvrtečního rána nevyhlásilo.