O třetinu více voličů, než kolik žije obyvatel v obci, dorazilo volit o víkendu v Doubici na Děčínsku. Tato malebná vesnice totiž patří mezi vyhlášené chalupářské oblasti, lidé tak hlasovali na volební průkaz. Přestože je zde přihlášeno pouze 112 lidí k trvalému pobytu, ve volební urně bylo v sobotu odpoledne 135 hlasů. Počítadlo volební účasti se nakonec zastavilo na 84,91 procenta.

Komentátor Svobodné Evropy a Deníku Martin Schulz, který v této obci v minulosti byl i starostou, nazýval Doubici nejvzdálenějším předměstím Prahy. Důvodů k tomu měl mnoho. Jedním z nich byly i výsledky voleb, které nikdy neodpovídají těm v pohraničí, ale spíš připomínají výsledky z některé části hlavního města. V právě uplynulých poslaneckých volbách zde jednoznačně vyhrála dvojice koalic, které pravděpodobně sestaví novou českou vládu. Spolu získalo 32,83 procenta hlasů a Piráti a Starostové 27,61 procenta, třetí ANO 24,62 procenta. Například komunisté nebo Trikolóra kandidující společně se Soukromníky a Svobodnými dostali v Doubici po jednom hlasu.

Ve volební místnosti se dveře netrhly, v některých chvílích museli lidi čekat i na chodbě. Ti, kteří nespěchali, si čekání zpříjemnili točeným pivem, protože v přízemí obecního úřadu, kde se hlasování uskutečnilo, je malý výčep. „V pátek odpoledne to bylo neuvěřitelné, kolik přišlo lidi. Během prvního dne jich byla více než stovka,“ popsala volební ruch v Doubici zapisovatelka místní okrskové komise Tereza Maxinová. V jednu chvíli se dokonce obávali, aby jim vystačily hlasovací lístky a přemýšleli, jestli si pro další raději nezajet do nedaleké Krásné Lípy nebo Rumburku.

Polovina voličů hlasovala v Doubici na voličský průkaz. „Přišla třeba parta cyklistů z Lovosic, kteří byli na víkend ubytovaní v jednom z místních penzionů, že chtějí hlasovat,“ zmínila zapisovatelka. Odevzdat svůj hlas přišla také řada místních chalupářů, kteří si v Českém Švýcarsku užívají nastupujícího podzimu. Z místních pak přišli hlasovat téměř všichni, kteří jsou v Doubici nejen přihlášení k trvalému pobytu, ale i zde ve skutečnosti žijí. Řada Doubických totiž dlouhodobě pobývá v zahraničí od Vídně až po Austrálii. „Pokud bychom tyto lidi odečetli, tak jsme se přiblížili stoprocentní účasti místních,“ zasmála se Maxinová.

Dominika Slonimová z Doubice.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

A jak vidí místní výsledky voleb? „Tak se to povedlo. Konečně!“ přivítala se spokojeným úsměvem na tváři reportéra Deníku na prahu své chalupy Dominika Slonimová, pro kterou byly sněmovní volby premiérou bez voličského průkazu. Dříve totiž v Doubici volila jako obyvatelka Prahy, teď tu má trvalé bydliště.

„Potkala jsem u volební místnosti spoustu Pražáků, hlavně mladé lidi. U nás na Fabrice třeba byla skupina technařů, kteří volili Piráty. Když oznámili výsledky, tak se mohutně slavilo až do rána,“ popsala Slonimová. Podle jejího názoru není podstatné, že Piráti získali jen čtyři mandáty a mnozí je řadí mezi poražené letošních voleb. „Jeden bez druhého by se neobešel. Vyhráli jsme my všichni. Když se budou navzájem podporovat, tak se pohneme zpátky z východu na západ. Už bylo neúnosné, co předvádějí. Martin by z toho měl radost. Myslím, že je to dotažení sametové revoluce,“ dodala vdova po Martinu Schulzovi s tím, že pro řadu mladých, se kterými mluvila, byly tyto volby poslední šancí. Pokud by se nepodařilo sestavit vládu demokratických stran, řada z nich by podle ní Česko opustila, protože by v takové zemi dále žít nechtěli.