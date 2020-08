/VIZUALIZACE/ Historicky největší investice míří do děčínské nemocnice. Už za několik týdnů by měla začít výstavba nového pavilonu. Jen první etapa by měla vyjít na téměř 570 milionů korun. Konečnou cenu určí výběrové řízení, které právě probíhá.

Vizualizace přístavby děčínské nemocnice. | Foto: Krajská zdravotní

Na přípravě dostavby nemocnice pracuje Krajská zdravotní, pod kterou děčínská nemocnice spadá, několik let. Nový pavilon by měl vyrůst na místě budovy bývalého dětského oddělení, která je už desítky let bez využití. Dětské oddělení se totiž přestěhovalo do pavilonu I v horní části nemocnice. „Největší připravovanou investiční akcí, která začne v nejbližších týdnech, je výstavba nového pavilonu centrálních operačních sálů včetně urgentního příjmu Emergency, nového pavilonu péče o matku a dítě, nového patrového parkoviště a spojovacího koridoru mezi budovami,“ řekl generální ředitel KZ Petr Fiala.