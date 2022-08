„I přes krásné slunečné počasí je dobré myslet na pobyt ve stínu. Co se počtu výjezdů záchranářů týče, nezaznamenali jsme aktuálně žádný prudký nárůst, ale je nutno říct, že ne vždy je poznat, zdali za obtíže může současné vedro,“ poznamenal mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Jeho slova potvrzuje Milena Rambousková z litoměřické pohřební služby Auriga. Více zesnulých nyní nemají. „Osobně si myslím, že je to dáno tím, že starší a nemocní lidé se už sluníčka straní. Samozřejmě, že k úmrtím stále jezdíme, ale více případů jsme nezaznamenali.“

Dobrým indikátorem toho, zdali se blíží dehydratace, je barva moči. „Měřítkem není množství vody, ale naše moč. Pokud je moč světlá, je všechno v pořádku, pokud máme moč tmavou, pijeme málo a měli bychom se napít. V rámci termoregulace je hlavní funkcí pocení. Dospělý muž je schopen vypotit 1,4 až 1,5 litru maxima potu za hodinu,“ řekl pro Český rozhlas vedoucí lékař anesteziologického oddělení v pražském IKEMu Pavel Vychodil.

Vylidněné ulice

Mezi polednem a druhou až třetí odpolední je dobré být ve stínu. Své o tom vědí například středomořské či jihoamerické národy, které si přes nejteplejší část dne užívají siestu. Ulice se vylidní a domácí, kteří vědí, co síla sluníčka dokáže, jsou schovaní pod střechou. Podobně se začínají chovat i lidé u nás. Zahrádky restaurací, rozpálená náměstí a dokonce i klimatizovaná nákupní centra zejí v nejteplejších hodinách prázdnotou.

Takové bylo vedro v Teplicích

Zdroj: Deník/Petr Málek

Naopak koupaliště jsou plná. Například to litoměřické navštíví denně téměř 2000 lidí. „Největší zaznamenaná návštěvnost byla 3500 lidí, ale to je někdy z 80. let, kdy se začalo sledovat. Včera, tedy ve čtvrtek 4. srpna, k nám na koupaliště přišlo 1 850 návštěvníků,“ řekl vedoucí litoměřického koupaliště Ladislav Beneš.

Přesto koupaliště vypadá zaplněně. Další stovky návštěvníků tráví svůj čas na koupališti v Brné a i přes nepříznivou situaci se sinicemi se koupou také v úštěckém rybníku Chmelař.

Co je horší? Vlhké, nebo suché vedro?

Z fyziologického hlediska je mnohem horší vedro spojené s vysokou vzdušnou vlhkostí než vedro se suchým vzduchem.

Právě vysoká vlhkost stála za rekordní vlnou úmrtí v roce 1995 v USA. „Normálně se pot odpařuje z pokožky a vy se ochlazujete. Ale při vysoké vlhkosti je vzduch již nasycen vodními parami, a tak se ochlazování odpařováním zastaví. Přesto se stále potíte a hrozí dehydratace,“ vysvětloval v magazínu The Conversation emeritní profesor University of Washington William H. Calvin.