Dopravní podnik žádá o dalších devět milionů. Hlavně kvůli cenám plynu

Děčín by měl poslat do dopravního podniku další peníze. Příští týden budou jednat zastupitelé o navýšení dotace o téměř devět milionů korun. Celkový roční příspěvek od města se tak poprvé v historii vyšplhá nad 100 milionů. Podle před rokem schváleného rozpočtu mělo putovat z městské kasy do dopravního podniku 85 milionů. Zastupitelé ale již na jaře dotaci jednou zvedli.

Autobusy, dopravní podnik. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Hlavním důvodem pro zvýšení dotace jsou, stejně jako u jiných dopravních podniků, extrémně vysoké ceny pohonných hmot a energií, hlavně plynu. „Dopravní podnik má tak vysoké ceny energií, že to není schopen financovat jinak než vyšším příspěvkem. Ceny plynu vzrostly o přibližně 350 procent,“ řekl předseda představenstva Miroslav Šefara. Problémem se nyní stávají plynové autobusy, které v době svého nákupu byly v porovnání s naftovými motory výhodné. Vše ale změnil plynový šok v posledních měsících. Vyšší požadavky Zastupitelé budou příští týden jednat o zvýšení kompenzace o 8,8 milionu korun, s mnohem větším přísunem peněz pro dopravní podnik počítá také návrh městského rozpočtu pro příští rok. V materiálech, které zastupitelé projednají ve čtvrtek 15. prosince, se počítá pro dopravní podnik se 115 miliony korun, to je o 35 procent více než v rozpočtu schváleném loni v prosinci pro rok 2022. Požadavek městského dopravce byl přitom ještě výrazně vyšší, po radnici chtěl zanést do návrhu rozpočtu kompenzaci přesahující 137 milionů korun. „Jak to ve skutečnosti příští rok v oblasti nákladů s ohledem na vývoj cen energií skutečně bude, dneska neumí nikdo odhadnout,“ dodal Šefara. Že si bude muset dopravní podnik říct letos ještě jednou o peníze navíc, avizovalo tehdejší vedení již na jaře, kdy požadovalo oproti původnímu rozpočtu o sedm milionů víc. Při prvním projednání na zastupitelstvu v dubnu se pro zvýšení dotace dost hlasů nenašlo, zastupitelé jej schválili až v květnu. Podle jarních předpokladů měly jít tři miliony korun na zvýšení platů pro řidiče a čtyři miliony měly pokrýt rostoucí ceny energií, především pak plynu, na který jezdí polovina flotily dopravního podniku. Poprvé elektricky z Děčína až do Kadaně. RegioPanter už nekončí v Prunéřově Ve stejné situaci se letos ocitlo více městských dopravců na severu Čech. Například Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova získal na jaře od těchto dvou měst dohromady patnáct milionů korun navíc. Třináct milionů dal Chomutov, další dva miliony přidal Jirkov. Stejně jako v Děčíně, i u tohoto dopravního podniku byly hlavním důvodem zvyšování městských příspěvků rostoucí ceny energií a pohonných hmot. „Elektřinu budeme mít příští rok díky zastropování za nižší cenu než letos. Výrazně nám ale podraží plyn,“ sdělil předseda představenstva Jaroslav Komínek s tím, že příští rok budou žádat o vyšší kompenzaci z městských rozpočtů.

