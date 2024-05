Hned s několika omezeními musí počítat řidiči i pěší v průběhu děčínských slavností. První z nich se jich dotklo už o prvním víkendu slavností při pochodňovém průvodu městem, kdy byla trasa průvodu od ulice Prokopa Holého přes Labské nábřeží do Křížové ulice zhruba hodinu uzavřena. Další omezení následují, podívejte se na jejich přehled.

Dopravu v Děčíně už krátce omezil Pochodňový průvod městem v rámci děčínských slavností. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

O omezeních informovalo na svém webu město. V současné době řidiči musí počítat s tím, že na parkovišti u Mariánské louky, za Úřadem práce, najdou o několik parkovacích míst méně. Ta bylo nutné vyparkovat už kvůli konání Děčínské kotvy od úterý 14. do pátku 17. května. Nyní to je třeba kvůli akci Sochaři Děčínu, a to od čtvrtka 23. do neděle 26. května. Tuto sobotu je nutné také počítat s tím, že nebude možné zaparkovat pod městskou knihovnou, proběhne tu totiž Jízda na pohodu.

O třetím víkendu slavností nebude možné projít z Mariánské louky na Smetanovo nábřeží bez zakoupení vstupenky na Labefest, a to v pátek 31. května a v sobotu 1. června. Lávka od Jižních zahrad zámku však bude průchozí. Ještě v poslední květnový pátek se kolem 22. hodiny, kdy noční oblohu rozzáří ohňostroj, zastaví na několik desítek minut doprava v okolí Tyršova mostu. „Lokalita bude uzavřena od Masarykova náměstí, kruhového objezdu u Mototechny a Přípeře,“ sdělil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Na parkovišti u děčínské knihovny pak nebude možné zaparkovat ani během konání Labského streetballového poháru v sobotu 8. června. „Prosíme sledujte a respektujte dopravní značení,“ doplnil Stínil.

