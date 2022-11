Za prvních deset měsíců se letos na silnicích Ústeckého kraje stalo méně nehod než za stejné období loňského roku, ale je více mrtvých. Dopravní policisté v kraji vyjížděli denně k přibližně 30 nehodám, při kterých se zranilo průměrně 5 lidí. Vyplývá to z průběžných policejních statistik nehodovosti. Nejtragičtější to od ledna do konce října bylo na silnicích Mostecka.