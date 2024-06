Nejbližší práce spojené s uzavírkou, a pravděpodobně také ty, které zkomplikují dopravní situaci v Děčíně nejvíce, jsou opravy vodovodu a kanalizace v Litoměřické ulici na Starém Městě, do kterých se pustí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Veškerou dopravu z výpadovky na Litoměřice uzavírka přivede do středu sídliště. „Jde o výměnu vodovodního potrubí v délce 582,5 metru a kanalizačního v délce 568 metrů,“ uvedl mluvčí SVS Mario Böhme.

Práce započaly 20. května v Rytířské ulici u restaurace Kocanda, v úseku od křižovatky právě s Litoměřickou, kde má být do 9. června částečná uzavírka za střídavého jednosměrného provozu. Od 10. do 30. června pak řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou Rytířské ulice. Tyto práce dopravu nijak zásadně neomezí. Od 1. července mají však začít samotné opravy přímo na Litoměřické za úplné uzavírky silnice, a to od křižovatky s Březovou ulicí ke křižovatce s Rakovnickou. Ty by měly podle harmonogramu, který zveřejnilo město Děčín, trvat do 22. září. Následující den mají začít práce v úseku od křižovatky s Rakovnickou ke křižovatce s Žerotínovo ulicí. Skončit by měly podle informací města 20. prosince 2024. Objížďky ve směru na Boletice povedou po Březové, Obloukové a Roudnickou ulicí. Ve směru do centra města pak Roudnickou, Zelenou, Růžovou a Březovou ulicí.

Uzavírku však může protáhnout rekonstrukce mostu v Mojžíři na Ústecku. S Litoměřickou se totiž počítá jako s jednou z objízdných tras během rekonstrukce mostu na silnici mezi Děčínem a Ústím nad Labem, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic.

Dopravu v Děčíně omezí také další etapa revitalizace Podmokel. Ta by měla začít na přelomu července a srpna v Teplické ulici, a to na zhruba 700 metrů dlouhém úseku od bývalé zbrojnice až k Černému Kladnu. Samotná stavba, která zahrnuje nejen rekonstrukci silnice, ale také chodníků, úpravu veřejného osvětlení, výsadbu stromů i přesun zastávky od evangelického kostela o několik desítek metrů směrem k centru, by měla trvat rok a půl. Práce budou probíhat po etapách a dotknou se řidičů i veřejné dopravy, Teplická totiž bude tou dobou neprůjezdná. Kudy ale přesně autobusy budou jezdit, zatím není jasné.

„Revitalizace je rozdělena na šest úseků s tím, že práce začnou u Černého Kladna a budou postupovat po úsecích systémem od křižovatky ke křižovatce směrem do centra města. Bude také nutné stavbu zkoordinovat s dalšími akcemi, které ovlivní plynulost dopravy v Děčíně,“ sdělil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Zdroj: ŘSD

V současné době probíhají stále práce na narovnání zatáčky u pivovaru v České Kamenici, na hlavním tahu mezi Děčínem a Libercem nebo Šluknovskem. Během prací tu dopravu řídí semafory, v místě se tak tvoří především ve špičce poměrně dlouhé kolony. „Na silnici I/13 v České Kamenici v těchto dnech provádíme pokládku první asfaltové vrstvy. Provoz je kyvadlově řízen semafory. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v červenci 2024,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Původně mělo být ŘSD hotové se stavbou už loni, zbrzdily ji ale problémy s přeložkami sítí. Kvůli tomu muselo přesunout plánovanou rekonstrukci mostu přes Kamenici poblíž Lidlu. Tam začnou práce až po dokončení prací u pivovaru, pravděpodobně však až v příštím roce.

