Silnice z Jetřichovic do Hřenska je celé prázdniny pro dopravu zavřená

Na objízdnou trasu se budou muset během letních prázdnin vydat tisíce turistů a místních, kteří by chtěli projet z Jetřichovic na Vysokou Lípu a dále na Hřensko. Kvůli rekonstrukci vodovodu, která se nyní dostala do středu Jetřichovic, je tato silnice v pracovní době, tedy přibližně od 7 do 18 hodin, neprůjezdná.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com