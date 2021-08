Teplická ulice je hlavní výpadovkou z Děčína na Teplice a dálnici D8, denně jí podle pět let starých výsledků sčítání dopravy projede téměř 15 tisíc vozidel. Pro obyvatele Bynova nebo Jílového, kde žije dohromady téměř deset tisíc lidí, je nejkratší spojnicí s Děčínem. Každé dopravní omezení proto budí značné emoce. Obzvlášť v době, kdy je v okresním městě takových omezení hned několik.

„Tomuhle se musí člověk už jen smát. Úsek, který je od pohledu relativně v cajku, zase bude opraven a ještě to budou dělat dva měsíce. Přitom by spíš chtěla opravit cesta opačným směrem od ulice Na Hrázi směr Vojanovka,“ napsala například na magistrátní web Jana Roušalová.

Ulice je také součástí důležité zápodovýchodní spojky mezi Podkrušnohořím a Libereckým krajem, případně mezi napojením na německou dálniční síť a Libereckým krajem. Využívají ji tak tisíce řidičů i ze vzdálených regionů.

Omezení na Teplické ulici.Zdroj: Deník

Do oprav se správce dopravní infrastruktury pustí v pondělí 9. srpna, frézy se nejprve zakousnou do úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Hrázi a Na Hranicích u Netexu, následovat bude část Teplické ulice ke křižovatce s Rudolfovou. Po celou dobu oprav bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů. „Jiné řešení zde není možné, proto prosím občany o trpělivost a pochopení této situace. Chápu rozhořčení řidičů i cestujících veřejnou dopravou nad komplikovanou dopravní situací ve městě, těch omezení se nám sešlo opravdu hodně a kdybychom se nesnažili akce koordinovat, průjezdnost města by byla ještě náročnější,“ vysvětlil primátor města Jiří Anděl.

Další semafory budou znamenat problémy také pro městské a linkové autobusy, především ve špičce. Podle zkušeností z nedávných podobných uzavírek se totiž cesta z Bynova do centra města protáhne i o desítky minut. Dopravní podnik zatím „zácpové“ jízdní řády nepřipravuje, protože je nemožné odhadnout přesné zdržení jednotlivých spojů. „Během rekonstrukce bude nutné v závislosti na průběhu prací dočasně přesunout zastávky Netex a Kovočas,“ uvedl náměstek ředitele dopravního podniku Jiří Kasl.

Děčín se pravděpodobně promění v jednu velkou kolonu. ŘSD totiž plánuje od září začít s rekonstrukcí Nového mostu, který je na stejné silnici I/13 jako Teplická ulice. Od konce září by se pak měly semafory vrátit i do křižovatky Teplické a Saské ulice, která je kilometr od rekonstruovaného úseku hlavní silnice. Zde jsou stavební práce kvůli přeložce elektrického vedení, do které by se ČEZ měl pustit 25. srpna, dočasně přerušené. Samotná přeložka by se měla obejít bez omezení dopravy v podobě semaforů, ty se sem vrátí na začátku září společně se stavební firmou pracující na dokončení křižovatky. Zůstat by zde měly přibližně měsíc.

Došlo také k posunutí dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Labském nábřeží, která měla být hotová do konce srpna. Podle informací z tohoto týdne se ale termín dokončení prozatím posunul na 5. září. O den později by měla začít rekonstrukce Nového mostu.