Ladislav Cabák z Kadaně pojede na začátku července s rodinou na dovolenou do Hřenska. Na cestě ho čeká hned na šesti místech omezení. „To je opravdu dost. Nic příjemného. Doufám, že se tím moc nezdržíme. Objíždět to po okreskách nebudu, to nemá cenu. Snad to bude jakž takž průjezdné,“ doufá.

Největší obavy má z omezení, které ho bude čekat jen několik kilometrů po startu jeho cesty. Mezi Místem a Zelenou se má od konce června do srpna opravovat 1,3 kilometru dlouhý úsek na velmi frekventované silnice I/13. Jezdit se tam bude kyvadlově. „Teď, když opravovali silnici u Málkova, dělaly se tam ve špičce fronty i na dvacet minut. Určitě pojedu někdy, až bude slabší provoz. Nebude takové horko a taky to snad půjde lépe projet,“ plánuje Cabák.

Spojnici I/13 z Děčínska, přes Teplicko, Mostecko a Chomutovsko na Karlovy Vary přes léto čeká i řada dalších rekonstrukcí. Na Mostecku se od července do září bude velmi využívaná komunikace opravovat hned na třech místech najednou – u Komořan, jezera Matylda a u Chanova. Celkem čtyři kilometry, následovat pak mají další úseky. „Cesta na Chomutov si už opravu zaslouží,“ schvaluje Mostečan Petr Pěknica, který místem projíždí při cestě do zaměstnání. V červenci pak má být dokončen na Děčínsku úsek z Veselé do České Kamenice.

Dlouhodobé omezení a kvůli snížené rychlosti i zdržení je u Loun na dostavbě D7. Na šest kilometrů dlouhém obchvatu města se tam bude pracovat celé léto. „Na stavbě pokračují práce plynule tak, abychom mohli ještě letos uvést do provozu levý jízdní pás ve směru na Prahu a celou stavbu pak v polovině příštího roku,“ vysvětluje ředitel Ředitelství silnic a dálnic Chomutov Martin Vidimský.

Na zúžené silnici je hustota dopravy obrovská, často tam nyní dochází k nehodám. Ty pak zablokují celou dopravu, karamboly není na úzké silnici kudy objíždět. Dopravní experti radí být u každého omezení za volantem ještě ostražitější než obvykle. „Lidé v takových místech často spěchají, jsou nervózní, nedávají pozor. A pak snadněji dochází k nehodám. Naopak by ale v úsecích, kde je omezení, měli dávat ještě větší pozor. Zklidnit se, dodržovat předpisy, snížené rychlosti tam nejsou jen tak,“ ví dopravní odborník Jan Pechout.

Nedaleko se na I/7 bude od července do konce srpna pracovat také na renovaci silnice u Března, ve stejném termínu musí šoféři čekat zdržení i na I/6 u Petrohradu na Podbořansku. V závěru června nebo v červenci má začít v Ústí nad Labem dlouho očekávaná výstavba okružní křižovatky na I/62 v Krásném Březně, která tam má zklidnit dopravu. „Čím dříve to bude, tím lépe. Z města tam teď nemůžeme odbočit vůbec, do centra to není úplně nejpřehlednější. Někteří tam jezdí rychle, často to tam někdo střihne. Také chodci to tam občas přebíhají. Kruhák tam pomůže, bude to bezpečnější,“ vítá proměnu Milan Braun, jenž místem denně projíždí.

Pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce Nového mostu v Děčíně. Hotovo má být na konci srpna. Od července se bude opravovat pravý pás v délce 2,2 kilometru ve směru na Cínovec na průtahu Teplic. V létě se má pracovat také na I/27 mezi Havraní a Velemyšlevsí a u Lomu, či na I/28 u Rané. V plánu je renovace I/15 mezi Chrámci a Hořencem a Libčevsí a Želkovicemi.

Řada šoférů se snaží omezením vyhnout a objíždět je například po menších komunikacích. Odborníci radí to nedělat. „Je lepší chvíli počkat, třeba se i trochu zdržet. Určitě je lepší využívat oficiální objízdné trasy. Zkratky často nemají dostatečnou kapacitu, rychle se ucpou, dochází tam také k nehodám a může to být ještě delší nebo i nebezpečné,“ dodává Pechout.

Nejvýznamnější letní opravy, stavby a omezení na silnicích v Ústeckém kraji:



I/13 Místo - Zelená (1,3 km) - zahájení v červnu, dokončení v srpnu

I/13 na Mostecku (u Komořan, jezera Matylda a Chanova) (celkem 4 km) - zahájení v červenci, dokončení v září (následovat mají další úseky)

I/13 Veselé - Česká Kamenice (2,7 km) - již probíhá, dokončení v červenci

Dostavba D7 u Loun (6 km) - během celého léta

I/62 kruhový objezd Krásné Březno - začátek závěr června nebo červenec, dokončení 2024

I/6 u Petrohradu (1 km) - červenec až září

I/8 u Března u Loun (1,3 km) - červenec až září

I/8 průtah Teplic (2,2 km) - pravý jízdní pás ve směru na Cínovec, následovat bude levý - července až září

I/8 u Nových Dvorů - mimoúrovňová křižovatka s I/13 - červenec až září

I/27 Havraň - Velemyšleves (1,5 km) - červenec až září

I/27 Lom (2,2 km) - červenec až září

I/28 u Rané (2,4 km) - červenec až září

I/15 úseky Chrámce - Hořenec a Libčeves - Želkovice (celkem téměř 3 km) - červenec až září, následovat má další úsek

Nový most v Děčíně - do konce června budou probíhat práce na severní části, začne se ale hned dokončování na jižní části, práce mají trvat do konce srpna.