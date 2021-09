Semafory už téměř měsíc potkávají řidiči na silnici I/13 v Teplické ulici v Děčíně IX– Bynově. A ještě nějaký čas potkávat budou. Hotovo tam má být totiž až na konci září, pracuje se nejen na asfaltové vrstvě, ale také na podkladních vrstvách komunikace.

„Bohužel na Teplické ulici musíme nějakou dobu strpět provoz řízený semafory. Jiné řešení ale zde není možné, proto prosím občany o trpělivost a pochopení této situace. Chápu rozhořčení řidičů i cestujících veřejnou dopravou nad komplikovanou dopravní situací ve městě, těch omezení se nám sešlo opravdu hodně. Domluvili jsme se na koordinaci tak, aby byl průjezd města v rámci možností zachován. Kdybychom se nesnažili akce koordinovat, průjezdnost města by byla ještě náročnější,“ vysvětlil primátor Děčína Jiří Anděl.

Hlavní tah z Děčína na Teplice a D8, po kterém denně projíždí tisíce aut, se opravuje ve dvou etapách. Na silnici už bylo hodně výtluků a trhlin. Jezdí se vždy kyvadlově jedním pruhem. Opravy odstartovaly od křižovatky s ulicí Na Hrázi po křižovatku s ulicí Na Hranicích, ve druhé etapě se pokračuje od křižovatky Na Hranicích ke křížení s ulicí Rudolfova.

„Je to tam nadlouho. A už se to dělá dlouho. Když je špička, tak se cesta hodně zpomalí, bývá to pořádně ucpané, počkáte si,“ očekává netrpělivě konec prací Lukáš Krejčík z Děčína, který úsekem často projíždí.

Až práce v této části Teplické ulice skončí, řidiči mnoho důvodů k radosti mít nebudou. Od října má totiž začít další oprava v této lokalitě, až do listopadu se má opravovat část od Rudolfovy ulice až k hranicím města.

V neděli 5. září mají dělníci skončit práce na opravě vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží, tato část města se tady dopravně uvolní. Jenže hned o den později začíná rekonstrukce Nového mostu v Děčíně. „Technický stav tohoto vytíženého úseku s vyšším podílem nákladní dopravy již vyžaduje nutnou rekonstrukci,“ potvrdil Vít Plechatý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které silnici spravuje.

První etapa má skončit v listopadu. Druhá část by měla začít příští rok v březnu a skončit v květnu 2022. Nejdříve se bude opravovat část jižní estakády mostu, a to úsek od sjezdu na Staré Město po Benešovskou ulici včetně nájezdu na Kamenickou ulici.

Po čase se semafory vrátí také na křížení ulic Teplická a Saská. Bude se tam dokončovat renovace křižovatky. Aktuálně tam ČEZ pracuje na přeložce vedení a uzavírky nejsou potřeba. Omezení a semafory se tam dostanou ke slovu ke konci září, řídit dopravu tam budou zhruba měsíc.

Mezi Ústím nad Labem a Děčínem také pokračují práce na rekonstrukci mostu v Malšovicích na silnici I/62. Renovace má skončit v září.

Řidiči si v kolonách postojí i jinde

Další obtíže čekají na šoféry na I/13 také u České Kamenice. Nedávno tam sice skončily rozsáhlé rekonstrukce hned na třech úsecích, další opravy se tam ale chystají. Od října do listopadu se má opravovat 2,7 kilometru dlouhý úsek Veselé – Česká Kamenice.

Výraznější komplikace jsou také na dalších komunikacích na Děčínsku. „Probíhá rekonstrukce silnice II/262 mezi Starým Šachovem a Děčínem. Provoz je tam omezen po polovinách komunikace, kompletní dokončení je v plánu v září 2022,“ přiblížil mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf. Na řidiče tam čeká vždy několik omezení. Další částečné uzavírky brzdí řidiče také na silnici II/265 z Krásné Lípy na Velký Šenov. Tam mají práce skončit v průběhu září.