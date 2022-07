Na Litoměřické ulici kromě nového přechodu dojde také k opravě a úpravě stávajících chodníků. Dále je v plánu rozšíření této ulice v místě křižovatky s ulicí Roudnická. Chodník nově povede až k železničnímu přejezdu. V celé oblasti dojde také ke změně dopravního značení a změnu čeká také veřejné osvětlení. Dohromady zainvestuje město do vylepšení Litoměřické ulice čtyři miliony korun. S její rekonstrukcí začalo ale ve chvíli, kdy řidiče trápí úmorné kolony mezi Boleticemi a Starým Městem.

„O prázdninách je menší provoz, chtěli jsme, aby to bylo hotové co nejdříve. Domluvili jsme se s krajskou Správou a údržbou silnic, že nebude začínat s opravou svého úseku od železničního přejezdu, ale od Boletic. Právě proto, abychom mohli udělat chodníky a podobně,“ vysvětluje náměstek primátora Tomáš Brčák, který má opravy ve městě na starosti. Podle představ radnice by Litoměřická ulice měla být hotová ještě letos. „Vše jsme konzultovali s dopravním inženýrem a s dopravním inspektorátem,“ doplňuje náměstek primátora.

Problémem může být především zúžení průjezdní šířky v opravovaném úseku na 5,5 metru, kterým musí denně projet několik tisíc aut. Například před několika lety revitalizovaná ulice Prokopa Holého je o půl metru širší, přesto se zde autobusy musí míjet téměř krokem. Podobnou šířku přitom mají také kamiony, které míří například do továren v Boleticích. Běžná nákladní auta mají na šířku přibližně 2,5 metru, k tomu je ovšem ještě potřeba připočíst zrcátka.

Podle odborníků na dopravu z dopravní fakulty ČVUT v Děčíně ale není takový postup příliš šťastný. „Je to velmi těžké posoudit od stolu, bohužel nás nikdo k posouzení této situace nepřizval. V této lokalitě jezdí poměrně hodně nákladních aut i autobusů, určitě by bylo lepší to zkoordinovat a nedělat obě akce najednou,“ myslí si Martin Scháno z dopravní fakulty, který dříve pracoval na nejrůznějších dopravních řešeních v Děčíně.

Odborníci z ČVUT například sestavili velké objížďky při stavbě Vilsnické spojky, které se i přes počáteční kritiku části veřejnosti ukázaly jako funkční a doprava v Děčíně nezkolabovala, jak mnozí předpovídali. „Město bohužel dlouhodobě nemá nikoho, kdo by po odborné stránce koordinoval dopravu v Děčíně,“ dodává Scháno.