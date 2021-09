V nové lokalitě Skalka v České Kamenici, kde je zamýšlená výstavba rodinných domů, je živo.

Do začátku září se podařilo dokončit první dvě elektronické dražby pozemků. Tento způsob prodeje je podle města nejspravedlivější a nejtransparentnější. Do aukcí nemají přístup pozemkoví spekulanti - město v kupní smlouvě stanovilo řadu omezujících podmínek, včetně povinnosti přenést si do rodinného domu, vybudovaného na pozemku, trvalý pobyt. Půjde-li vše podle plánu, bude na konci příštího roku hotová nová ulice včetně inženýrských sítí a začnou také růst první domy.