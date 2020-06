Děčín, stejně jako většinu měst, trápí velký nedostatek míst v zařízeních určených pro klienty s nejrůznějšími formami demence. Těch navíc stále přibývá. Současná kapacita městských prostor v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici v Děčíně tak dlouhodobě nedostačuje. Radnice se proto rozhodla přebudovat bývalý hotel v Křešicích na domov se zvláštním režimem.

„Zařízení, které se bude starat o lidi trpící Alzheimerovou chorobou, naše město potřebuje. Proto jsem rád, že se nám podařilo připravit projekt na přestavbu budovy bývalého bowlingu v Křešicích a získat na něj dotaci od státu,“ řekl náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška.

S proměnou bývalého hotelu na sociální zařízení se počítalo několik let. Vždy to ale ztroskotalo na tom, že se nepodařilo uspět se žádostí o dotaci. To se ale nyní změnilo. Městu se povedlo získat příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí, který může dosáhnout více než 38 milionů.

Projektová cena přestavby domova je více než 103 miliony korun, tu ale ještě může snížit výběrové řízení. Rozdíl 65 milionů zaplatí město ze svého rozpočtu. Skutečná cena za nový domov ale bude o něco vyšší. Je do ní potřeba započítat také 13 milionů, za které město bývalý hotel v Křešicích před 11 lety koupilo. Další miliony pak stála údržba nebo ostraha domu.

V novém křešickém domově, který by měl být hotov nejpozději do konce listopadu 2022, by mělo být 42 lůžek. „Budova poskytne dvou a jednolůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, každý s vlastním balkónem, společné vnitřní a venkovní prostory pro každodenní střetávání se či možnost pobytu venku i pro zcela imobilního klienta,“ přiblížil záměr mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Nové zařízení přinese také pracovní místa. Potřeba tu budou kromě pečovatelů také sociální pracovníci.

Zamknout je nemohou

Zatím poslední podobné zařízení, které bylo v Děčíně pro klienty s nejrůznějšími formami demence otevřené, provozuje v Dolním Oldřichově Červený kříž. Ten v této městské části koupil jednu z vilek, kterou za přibližně pět milionů zrekonstruoval na domov se zvláštním režimem. Místo v něm je pro třináct klientů, kteří mají k dispozici také zahradu na břehu Jílovského potoka.

Domovy se zvláštním režimem jsou oproti domům s pečovatelskou službou určeny pro klienty, kteří se o sebe sami nedokážou postarat a potřebují tak nepřetržitou pomoc někoho jiného. S ohledem na své onemocnění totiž mohou být sami sobě nebezpeční.

Klienti s nejrůznějšími formami demence zpravidla ztrácí paměťové a orientační schopnosti. Zároveň je ale není možné držet na pokojích pod zámkem. „Musíme jim to znemožnit tak, aby neutekli. Můžeme nainstalovat nejrůznější mechanické zábrany. Ale jen takové, které mohou ve světlých chvilkách překonat. Nesmíme je zamykat, protože nejsou zbavení svéprávnosti,“ popsala při otevření domova Červeného kříže šéfová jeho děčínské pobočky Irena Cachová komplikace při péči o tyto pacienty.

Domov se zvláštním režimem otevřeli na začátku letošního roku v Mostě, kde přebudovali chátrající Blok 60. Od ledna v něm může bydlet až 96 klientů, a to v jedno a dvoulůžkových pokojích. Původně se uvažovalo o nižší kapacitě, poptávka po takových službách byla ale tak velká, že se město rozhodlo počet lůžek zvýšit. Za rekonstrukci vybydleného domu a jeho vybavení zaplatil Most přibližně 90 milionů korun.