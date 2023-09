Tři nové sportovní protézy ruky si převzali školák Dominik z Děčína, paraatletka Tereza a student David. Pro mladé lidi, kteří se narodili bez části horní končetiny a které spojuje láska k pohybu, je pomohlo získat Konto Bariéry díky výtěžku charitativních běhů Run and Help.

Dominik zkouší protézu. | Foto: Konto Bariéry

Jedenáctiletý Dominik si oblíbil výlety na kole, sedmadvacetiletá Tereza sbírá medaile na běžeckém oválu a sedmnáctiletý David rád posiluje. S chybějící rukou jim ale oblíbené sportovní aktivity dělaly potíže. A tak se jim, i dalším handicapovaným lidem s podobným příběhem, rozhodlo Konto Bariéry pomoci. "Nadace věnovala mladým lidem, kteří se narodili bez ruky, nebo o ni přišli, už devátý ročník projektu Run and Help, charitativních běhů, do kterých se každoročně zapojují tisíce dětí a dospělých z celé republiky. A ti mezi sebou letos na dobrovolném startovném vybrali přes 800 tisíc korun na pomoc potřebným, půl milionu z toho právě na sportovní protézy. Speciální náhrady horních končetin, které svým uživatelům umožní třeba chytit řídítka od kola nebo činku v posilovně, totiž stojí vyšší desítky tisíc korun a zdravotní pojišťovna na ně nepřispívá," uvedla Lucie Nekvasilová z Konta Bariéry.

Run and Help je v cíli. Dominik z Děčína získá díky běhu speciální protézu ruky

První tři sportovní protézy ruky předala ředitelka Konta Bariéry společně s protetiky z firmy Ottobock Dominikovi, Tereze a Davidovi 18. září. Další budou následovat. „Sport má v životě handicapovaných lidí nezastupitelnou roli - rehabilitační i socializační. A Konto Bariéry ho dlouhodobě podporuje, mimo jiné projektem Sport bez bariér,“ sdělila ředitelka Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Projekt Run and Help, jehož tváří se stal pro letošní rok právě Dominik z Děčína, probíhal od dubna do června a zapojily se do něj desítky škol a školek po celé republice, běhali ale třeba i zaměstnanci advokátní kanceláře nebo úředníci Magistrátu hlavního města Prahy a také stovky jednotlivců. Sportovali v parku, v lese, na fotbalových hřištích i v ulicích měst. V rámci běhů si někde příjemce vybrali i samotní účastníci, v Děčíně děti během podpořily právě svého spolužáka Dominika. Patronát nad Run and Help už druhý rok v řadě převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková.

Dominik děkuje za novou protézu na kolo

Zdroj: Youtube