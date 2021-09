V celé České republice bylo v roce 2020 celkem 1 170 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ústecký kraj je v ČR dlouhodobě v počtech vykázání na 1. místě. V roce 2020 to bylo celkem 136 případů, z toho: Územní odbor PČR Děčín: 13, Chomutov 15, Litoměřice 21, Louny 35, Most 17, Teplice 8, Ústí nad Labem 27. V celé ČR se na krajsky příslušná intervenční centra pomáhajícím obětem domácího násilí v roce 2020 obrátilo 7 082 osob. Na krajské intervenční centrum Spirála v Ústí n. L. se ročně s prosbou o pomoc obrací kolem 450 osob ohrožených domácím násilím. Kontakt na intervenční centra najdete na webech nenech.se nebo www.domaci-nasili.cz. V případě ohrožení života volejte Policii ČR – 158.

Domácí násilí je přitom specifickou kriminalitou, ke které je nutné znát kontext. „Je diametrální rozdíl, když se vyšetřuje loupežné přepadení trvající třeba tři minuty. Domácí násilí obvykle trvá dlouho, oběti o něm zpravidla dlouho mlčí, setkáváme se tu s fenomény jako disociativní paměť čili že si oběti některé věci těžko vybavují, a podobně. A to jsou všechno okolnosti, které by soudci měli znát,“ upozorňuje Ludmila Čírtková.

Mezi tradované mýty patří zkratky jako „může si za to sama“, „bije ji proto, že ho provokuje“, „neodešla proto, že se jí to líbí“…

Institut vykázání přišel jako užitečná zákonná pomůcka k řešení domácího násilí až poté, co v roce 2004 trestní zákon definoval pojem týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zásluhu na tomto mimo jiné měla expertní skupina odborníků a též policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Ta je dnes mezi lidmi z branže brána jako „guru“ řešení domácího násilí v Česku. Jako znalkyně po celé republice vypracovává posudky pro policii ve fázi prověřování případů potenciálního domácího násilí.

Případně je i krátkodobě ubytují ve svých ústeckých prostorech či v bytech s regulovaným nájemným, aby si mohl samoživitel s dětmi našetřit na komerční bydlení, nebo zprostředkovávají delší pobyt v některém azylovém zařízení v regionu. Policie mezitím kontroluje, jestli násilník neporušuje vykázání. Tím by mařil úřední rozhodnutí a dopouštěl se tak trestného činu.

„Oběť domácího násilí získává během vykázání agresora na 10 dní čas na přemýšlení, jak si uspořádat život. A my jí v tom pomáháme,“ popisuje práci centra Martina Vojtíšková. A upřesňuje, že v krajské Spirále s několika okresními pobočkami týrané osoby emočně podporují, poskytují jim právní servis a radí jim jak získat finanční podporu, pokud oběť s dětmi odchází od živitele rodiny.

Za řešení domácího násilí letos odměňovalo prezidium policisty vůbec poprvé. Muži a ženy zákona můžou díky institutu vykázání vstupovat do rodin s násilníkem od roku 2007. Petra Hälbigová nastoupila k policii o rok později, kdy byl institut v praxi ještě v plenkách. Zažila tak vzestupný trend, kdy počet vykázání v jejím regionu každým rokem narůstal.

V přestavěném kostele Svaté Máří Magdalény na pražské Malé Straně udělovalo minulý týden Policejní prezídium svá ocenění. Medaili si odsud do domovského Mostu odvezla i Petra Hälbigová, která se na obvodním oddělení specializuje na řešení domácího násilí.

