Přivézt auto křešických hasičů, nechat jej stát na návsi a v případě nutnosti vyslat hasiče na člunu, na čtyřkolce nebo speciálně vypraveným vlakem. Tak doposud vypadá řešení nouzových situaci v nejsevernější děčínské městské části během povodní . Při těch posledních na začátku letošního roku ale hasičské auto nepřežilo bez úhony. Neznámý zloděj z něj ukradl dva hasičské přístroje. V budoucnu by takovou možnost již mít neměl. „Jedním z klíčových bodů bude výkup objektu bývalé zbrojnice v Dolním Žlebu . Naši dobrovolní hasiči a příslušníci složek IZS by tam měli v případě povodní zázemí,“ uvedl primátor města Jiří Anděl. Dříve hasiči během povodní v Dolním Žlebu i nocovali, poslední takovou povodní byla ta v roce 2010.

Zbrojnice přitom dříve ve vlastnictví města byla, až do počátku 90. let minulého století. Tehdy bylo zrušeno hned několik jednotek dobrovolných hasičů v Děčíně a jejich zbrojnice přešly na jednu ze čtyř zbývajících jednotek. Následně město přebytečné hasičárny prodalo soukromým majitelům. Kromě té dolnožlebské zamířila do soukromých rukou například také ta na Jalůvčí, kam ale hasiči dorazí během několika málo minut od vyhlášení poplachu s jakoukoliv technikou. V Dolním Žlebu to v časech povodní neumožňuje zaplavená silnice.

Kromě zásahů hasičů v Dolním Žlebu během povodní se radnice snaží vyřešit také pomoc v případě zdravotních potíží. Při těch letošních takto museli v Dolním Žlebu zasahovat záchranáři, které přivezl zvláštní vlak vypravený z Děčína. Radnice chce jednat se záchrannou službou, že by zde po dobu zaplavení silnice deponovala, stejně jako hasiči, jednu sanitku. Zdravotníci by tak dorazili k plně vybavenému autu, se kterým by bylo možné vyrazit k zásahu. „To je pro nás nová informace. A rozhodně potěšující. Nakolik je komplikovaná pomoc lidem se zdravotními problémy se ukázalo na začátku tohoto roku,“ řekl člen dolnožlebského osadního výboru Pavel Randák. Podle mluvčího záchranné služby ale zatím taková jednání neprobíhají. „Máme v Děčíně plně vybavenou výjezdovou stanici. Doposud jsme pro případné zásahy v Dolním Žlebu využívali hasiče nebo zvláštní vlak, případně jsme k zásahu vyslali leteckou záchrannou službu,“ sdělil Deníku mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Radnice chce zajistit také větší využitelnost přívozu přes Labe. Podle běžně interpretovaných informací smí jezdit při vodním stavu 160 až 300 centimetrů na ústeckém vodočtu. Jak se ale ukázalo, horní hranice je výrazně výše. „Podařilo se mi zjistit, že podle provozního řádu může přívoz jezdit až do hladiny 400 centimetrů na vodočtu v Ústí nad Labem. To ale stále neřeší problém se zatopenou silnicí, ta se zatápí při přibližně 420 centimetrech,“ vysvětluje Randák, který má díky práci na Povodí Labe k řece více než blízko. Přesto chce město prověřit možnost využívání přívozu i při vyšších vodních stavech, především po technické a stavební stránce. Bylo by totiž pravděpodobně nutné upravit přístaviště.

