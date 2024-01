Několik desítek minut po poledni otvírá vlak na druhém nástupišti děčínského hlavního nádraží dveře a nastoupit může přibližně desítka obyvatel z Dolního Žlebu. „Teď je to docela prázdné. Horší je to ve vlaku ve tři hodiny, ten bývá dost plný. Vrací se první lidé z práce a taky děti ze škol,“ popisuje situaci Pavel Randák.

On sám jezdí do Děčína do práce vlakem i tehdy, kdy je silnice průjezdná. Řada Dolnožlebských si ale ještě před svátky po upozornění městskou policií, že dojde k zatopení silnice, odvezla svá auta do Děčína. Přijet k nim ale také musí vlakem, který po většinu pracovního dne jezdí každou hodinu. „Ona ta silnice do Dolního Žlebu taky není žádná výhra. Ale taková prkna na barák vlakem člověk nepřiveze. Takže auto se hodí,“ vysvětluje Randák. Podle jeho slov jezdí během povodní vlakem výrazně více lidí. „Má to ale i pozitivní stránky. Utužuje to sociální kontakt mezi obyvateli vesnice, protože se lidi ráno vidí na zastávce a ve vlaku,“ dodává s lehkou nadsázkou Pavel Randák.

Během povodní je vlak jediným spojením s centrem města, kvůli vysoké hladině totiž nejezdí ani přívoz. V minulosti bylo možné do Žlebu dojet přes Koňák, lesní kamennou cestu vedoucí na Maxičky. Ta je ale od bleskových povodní v tak špatném stavu, že by její projetí bylo velmi komplikované i na terénní čtyřkolce.

S nadhledem se snaží k současné situaci přistupovat také Martin Vítek. „Je to skvělý. Ta izolace je ještě větší než bývala, takže je to super. Normálně jezdím autem, ale jezdit vlakem je příjemné zpestření. Kdyby se někomu něco stalo, tak je integrovaný záchranný systém připravený, je tu i přistávací plocha pro vrtulník,“ je v klidu Vítek.

Na zaplavení silnice jsou v Dolním Žlebu zvyklí, především během jarního tání. Z roku je silnice neprůjezdná přibližně dva týdny, zpravidla je to ale rozkouskované do kratších časových úseků. Současná situace, kdy je silnice pod vodou nepřetržitě dva týdny a několik dalších dní ještě bude, je tak nepříjemná. „Je to blbý. Hrozně nám to komplikuje život, u Labe je bláto, smrdí to. Normálně jezdím vlakem, autem i na motorce,“ stěžuje si Petr Blaho. Nepříjemné to je obzvláště pro starší lidi, protože i oni si musí pro nákup jezdit do Děčína a pak jej nosit domů.

Kromě komplikovaného cestování lidí ze Žlebu přináší zatopená silnice i další problémy. Nedostanou se do něj pošťáci, popelnice jsou již více než dva týdny nevyvezené a některé jsou již přeplněné odpadky. Technické služby by proto měly doručit do Dolního Žlebu pytle, které budou moci lidé odložit u popelnic a popeláři je po opadnutí vody odvezou.

Složité jsou také případné zásahy záchranářů a hasičů. Pro složky integrovaného záchranného systému je v Děčíně přípraven pohotovostní vlak, který zajistilo město. Ten už během nynějších povodní jednou vyjel se záchranáři k pacientovi se zdravotními problémy, zároveň vzlétl také vrtulník. Do Dolního Žlebu se mohou v případě nouze dostat také na člunech. Toho záchranka využila ve středu 3. ledna večer, kdy zdravotníky do Dolního Žlebu přepravili hasiči.

Přímo na prostranství u kostela je pak zaparkovaná cisterna křešických dobrovolných hasičů. Pokud by ale začal hořet celý dům, nemusela by stačit. K takovým požárům se totiž zpravidla sjíždí několik velkých cisteren doplněných o výškovou techniku.