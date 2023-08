Další titul Vesnice roku doputoval letos na Šluknovsko. Po Jiřetíně pod Jedlovou nebo Lipové se mezi krajské vítěze této tradiční ankety zařadila Dolní Poustevna. A to přesto, že je městem. Počtem obyvatel totiž kritéria ankety splňuje.

Dolní Poustevna si převzala titul Vesnice roku Ústeckého kraje. | Foto: Tomáš Fúsek

Do krajského kola se přihlásilo dohromady 17 vesnic. První místo, zlatou stuhu, získala Dolní Poustevna, která tak bude hájit barvy Ústeckého kraje na celostátním kole Vesnice roku. Jeho vyhlášení se uskuteční v polovině září v Luhačovicích. „Pro mne je vítězství v krajském kolem především ocenění práce všech, kteří se na chodu a péči o obec podílí. Ocenění jejich ochoty spolupracovat a dělat něco užitečného pro druhé. Moc si jejich zápalu vážím. Bez něj by nám to v obci tak pěkně nešlapalo," řekl starosta Dolní Poustevny Robert Holec.

FOTOHÁDANKA: Navazuje na německé město. Poznáte městečko na Šluknovsku?

Oceněn byl za rozvoj obce také Františkov nad Ploučnicí. Celkový vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 získá finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Již úspěchem v krajském kole si zmíněné obce zajistily finanční příspěvek, který mohou využít ke svému dalšímu rozvoji.