„Tentokrát peníze pošleme lidem, kteří měli vytopené obytné části domů. Na účtu v tuto chvíli zbývá přibližně 440 tisíc korun, které rozdělíme mezi 13 lidí,“ říká starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Dohromady tak tito lidé dostanou z povodňové sbírky přibližně 85 tisíc korun. Poustevna totiž již má za sebou první kolo rozdělování, kdy rozdělila vyplaveným lidem dohromady více než milion korun. „Pokud vše půjde dobře, tak budou mít tento, případně nejpozději příští týden peníze na kontech,“ přibližuje další postu Holec.

Stejnou cestou pomoci, tedy prostřednictvím sbírkového účtu, se pustili také v nedaleké Lobendavě. Ta odhadla škody na veřejném majetku, tedy hlavně na silnicích a mostech, na téměř 29 milionů korun. Sama má přitom roční rozpočet okolo sedmi milionů.

„Peníze bude rozdělovat zastupitelstvo. Podle mne bychom to rozdělit do dvou skupin. V jedné by měli ti, kteří měli zatopenou obytnou část a ve druhé ti, kterým voda zatopila třeba sklep,“ říká lobendavský starosta Stanislav Jirásek s tím, že by se zastupitelé měli sejít ještě v říjnu. Kromě jednotlivců Lobendavě pomohly i některé obce. Například Hrádek nad Nisou poslal 50 tisíc korun, obec Zvoleněves na Kladensku věnovala 20 tisíc korun.

Kromě stovek dárců z celé České republiky zaplaveným obcím pomohl také Ústecký kraj, podobně jako těm zasaženým řáděním větru. Do Dolní Poustevny poslal na likvidaci prvotních povodňových škod 400 tisíc, Lobendava dostala o polovinu méně. Peníze již také poslaly pojišťovny a obce se připravují na žádosti z programu ministerstva pro místní rozvoj Živel 2. „V současné době pracujeme na projektových dokumentacích na obnovu poničených mostů, hotové by měly být na jaře,“ dodává starosta Dolní Poustevny.

Bleskové povodně zasáhly Děčínsko 17. července. Kromě Lobendavy a Dolní Poustevny také zasáhly Hřensko, Dolní Žleb, Děčín nebo Jílové. Během několika hodin napáchaly škody výrazně přesahující 100 milionů korun, především na veřejném majetku. Poničené byly silnice, mosty nebo parkoviště ve Hřensku, které z velké části odnesla voda.