Podle současných plánů by měl dolnopoustevenský kulturní dům projít kompletní opravou. Chystá se rekonstrukce fasády, nová by měla být střecha, počítá se s opravou vnitřních prostor. Tou hlavní změnou by ale mělo být využití. „Chystáme se na velký zásah, jen narážíme na dnešní normy. Projektové práce nebo statické posudky, jejichž ceny se navýšily. Jen projekt vyjde na 800 tisíc korun. Ale když jsem se koukal na jiná města a porovnával projektovky, tak by to mohlo být daleko horší,“ říká dolnopoustevenský starosta Robert Holec. Pro město v nejzápadnějším cípu Šluknovského výběžku to bude další velká investice do významné budovy, před časem totiž opravili za přibližně 30 milionů korun sportovní halu.