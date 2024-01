/FOTO, VIDEO/ Parádní zážitek nachystali pro své občany zaměstnanci úřadu společně s hasiči v Dolní Poustevně. V provozu je tam v těchto dnech venkovní kluziště. Přípravy na provoz byly sice náročné, ale podle starosty Roberta Holce se to úsilí vyplatilo.

Bruslení na venkovním kluzišti v Dolní Poustevně. | Foto: Deník/Petr Málek

"Bylo to fakt několik nocí s hadicí v ruce, ale stálo to za to," je spokojený představitel obce Dolní Poustevna.

V roce 2017 tam zrekonstruovali ledovou plochu, na které každý rok hrají in-line hokej. "Nemáme chlazení, takže pouze za příznivého počasí připravujeme přírodní led. Letos se to podařilo po dlouhých pěti letech. Takže máme velkou radost. Uvidíme jak dlouho nám led vydrží," dodává k tomu starosta.

Kluziště je přístupné po celý den (na vlastní nebezpečí). Protože plocha disponuje umělým osvětlením, mohou na ledě bruslit i ve večerních hodinách. O kluziště se starají zaměstnanci městského úřadu spolu s hasiči. Bruslení je možné každý den, dokud bude mrznout a led bude držet.

"Dnes bude pro lidi ještě širší nabídka. Opět hudba, ale také svařák, čaj a párky v rohlíku. Poprosil jsem naše zaměstnance a pomůžou s obsluhou. Je také možnost zapůjčit si brusle přímo u ledu," doplnil informaci k provozu ve čtvrtek 11. ledna ráno starosta obce Dolní Poustevna Robert Holec.

Zdroj: Deník, se svolením MÚ Dolní Poustevna

A přidal ještě pár slov k tomu, jak letos ledová plocha vznikala: "Led jsme začali stříkat v pondělí v pět odpoledne. Každých 20 minut po malých vrstvách. Nepřetržitě do pěti hodin následného dne. Další den pak od 18 do 2 hod. V pěti lidech. Poděkování patří kolegům Jirkovi Hofmanovi, Láďovi Didimu, Martinovi Píšovi a hasičům v čele s Víťou Kopáčkem za super spolupráci. Za radu pak také patří dík zkušenému ledaři Milanu Mitošinkovi."