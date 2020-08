Zdroj: Marek Vincik, Ondřej Záruba

Se ségrou jsme pořád blbly venku a hrály míčové hry, skákaly přes gumu. Ale že budu někdy závodit na 4kolce, to by nás ani jednu nenapadlo. A vidíte, od holky, co si házela míčem o barák, jsem se dostala k nejúspěšnějším ženám českého motosportu. A možná i s trochou nafrněnosti i k celosvětové špičce Rallye. Dojet na svém prvním Dakaru na třetím místě mezi ženami, no to už snad něco znamená.