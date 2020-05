Jedno kolečko za druhým plní odpadem velký kontejner stojící před Dittrichovou hrobkou v Krásné Lípě. O víkendu se zde sešly přibližně dvě desítky dobrovolníků, kteří pomáhají s její záchranou. Na Šluknovsko se sjeli ze všech koutů Česka.

Na plácku před hrobkou je hromada zeminy s cihlami, kořeny, kusy stromů. Dobrovolníci ji postupně nakládají do přistaveného kontejneru. „Tohle je střecha. Nic víc z ní nezbylo,“ odpovídá při nakládání dalšího kolečka Jakub Děd ze spolku Omnium na otázku, v jakém stavu je střecha hrobky, tedy její nejdůležitější část z pohledu statiky.

Spolek, kterému od předloňského roku hrobka patří, zorganizoval letos už druhou dobrovolnickou brigádu. Sjeli se na ni pomocníci z celé České republiky.

Například až z Frýdku– Místku přijela do Krásné Lípy Silvie Badová. Spolu s Táňou Šrokovou přebírá materiál vynošený z krypty. Jsou v něm totiž ukryté drobné kostičky modro–zlaté mozaiky, která zdobí všechny stěny spodního patra hrobky. „Přilákala mě sem kamarádka ze Znojma, která miluje památky. Řekla mi, jestli by mi nevadilo, že v rámci relaxace budu pracovat na hrobce Dittricha, o kterém jsem nikdy neslyšela, stejně jako o Krásné Lípě,“ popisuje svou cestu na sever Čech Silvie Badová.

„Jsme jako kombinace Lary Croft a Popelky. Jen nerozkrádáme hrobky, ale opravujeme je,“ přidává se se smíchem Táňa Šroková. Ta podle svých slov nechápe vandaly, kteří hrobku společně se zubem času poničili. „Až zemřou, stanou před předky a ti jim řeknou: Jak jste to mohli udělat? Dřív se lidé chovali s větším respektem,“ myslí si Šroková.

O kousek dál pomáhá Mirka Richter z Krásné Lípy likvidovat zbytky střechy. „Mám vztah k památkám, kterým se dlouho nikdo nevěnoval. Bohužel je to otázka peněz a ne všechno je možné udělat dobrovolnicky. Kdyby ano, bylo by to super,“ říká Richter, která v sobotu přišla pomoci už potřetí. Na předchozích dvou brigádách pomáhala třídit odlomené kousky mozaiky. „Je to nádherná stavba, doufám, že se dá dohromady. Když můžeme, tak pomáháme,“ dodává Richter.

Spolek Omnium se zaměřuje na záchranu těch nejohroženějších památek. Unikátní Dittrichovu hrobku převzal od státu před dvěma lety, loni pak začala její sanace. Chce zde vytvořit pietní místo a obnovit hroby jednotlivých příslušníků rodiny Dittrichů. V prostorách bývalé kaple by pak mohla vzniknout výstavní síň připomínající historii jednoho z nejvýznamnějších rodů regionu.

Od doby převzetí se hrobka výrazně proměnila. Zmizely mohutné vrstvy nepořádku a sutin, které se zde za desetiletí nahromadily, celá stavba je zevnitř podepřená dřevěnou konstrukcí. „Podepřeli jsme klenby, které ještě nespadly. Díky tomu jsme mohli nové klenby dodělat, a můžeme se tak uvnitř pohybovat bezpečně,“ popisuje nejzásadnější část dosavadních záchranných prací Jakub Děd.

Mnoho desítek kubíků dřeva na stavbu výdřev věnovalo město Krásná Lípa, které se stará o odvoz velkoobjemových kontejnerů s odpadem. „Za loňský a letošní rok je to nejméně 30 nebo 40 kontejnerů. Spolupráce s městem nebo Klubem českých turistů, jehož členové nám hodně pomáhají, funguje skvěle,“ pochvaluje si Děd. Ten už nyní chystá další dobrovolnickou akci.

Podle památkářů je Dittrichova hrobka z 80. let 19. století zcela výjimečná v rámci celé republiky. A to nejen osobou autora, jímž byl německý císařský architekt Julius Raschdorff, ale především technickým řešením, například vytápěním krypty. Od Raschdorffa se do současnosti zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi.