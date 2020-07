Pestrý, zábavný i poučný byl 18. ročník předávání Křesadel šesti oceněným dobrovolníkům napříč Ústeckým krajem. Hostil ho prostor před Veřejným sálem Hraničář, akci pořádalo Dobrovolnické centrum vedené Lenkou Vonka Černou. Jen půlrok před tím slavilo centrum právě v Hraničáři 20 let od vzniku.

Ač odborná komise rozhodla o udělení šesti Křesadel ze 22 navržených už zjara, koronavirus vše pozdržel. Jako první dostala cenu na pódiu u Hraničáře Andrea Nitkulincová z ústecké „kočičí“ organizace Felisicat. Tato dívka zasahuje často v ghettech v Ústí, uklízí je od svých dvanácti let. Pečuje tu o opuštěná zvířata, volně žijícím kočkám vozí léky i krmení.

V Ústí dostala Křesadlo, ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, i Jiřina Kaplanová, společnice osamělých lidí z domovů pro seniory v Děčíně. „Našla jsem si tu pár lidí, kterým ráda čtu a oni rádi poslouchají,“ svěřila se mimo jiné autorka důležité knihy „Dějiny Děčína v datech.“

Křesadlo si z oslavy odnesla také Marika Benešová, jež pomáhá v litoměřickém Hospicu sv.Štěpána. „Je skvělé, že tu mohu být s lidmi i v posledních měsících jejich života. Jednou bych chtěla také tak umírat. Být v péči tohoto hospice, až přijde můj čas.

Jana Dušánková, primářka mobilního hospicu ústecké Masarykovy nemocnice, která jí křesadlo předávala a sama ho vlastní, ji doplnila: „Paní Marika funguje také v hospicu domácím. A to i přesto, že taková péče není jednoduchá ani pro lékaře, natož pro dobrovolnici.“

Čtvrtou oceněnou byla Ústečanka Štěpánka Motejlová, která je od svých 18 let oficiální dobrovolnicí, členkou ústeckého týmu 5P i autorkou výstavy „Absurdistán pro životní prostředí“. „Moc děkuji své rodině. Bez pomáhání druhým si nedokážu představit život,“ svěřila se početnému publiku.

Se psem Artíkem i dalšími psy rozdává radost pacientům i dobrovolníkům Lenka Macháčková z Povrlů. Canisterapii se věnuje déle než deset let. Její pejsek si tu slávu užil stejně, jako by si ji užily jeho maminka a sestra, které také pomáhají s canisterapií v LDN Ryjice. „Pro Artíka je pobyt mezi lidmi radost i práce,“ prozradila nová majitelka Křesadla na chundelatého parťáka.

Hlavně trpělivost

Poslední Křesadlo dostal za celoživotní práci plnou nadšení a radosti Václav Voborník. Jím založený ASK Lovosice – Plavecký klub letos slaví 50 let, jeho předseda Václav se má čím pochlubit. „Trénuji dvakrát týdně bezmála 50 let, často i menší děti. Je to práce radostná i užitečná, těší mě. Chce to trpělivost, jinak to nejde,“ konstatoval.

Finále Křesadel pak patřilo sérii písní Leony Gyöngyösi. Slavnost vyvrcholila rautem v Hraničáři.