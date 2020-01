„Byl tu jediný záchod pro dvacet chlapů. Když jsme nastartovali auta, šly všechny zplodiny do oblečení, takže byly celé promaštěné. Místo protipožárního se z něj stalo požární oblečení. Umýt jsme se mohli leda v umyvadle,“ popsal s lehkou ironií dřívější podobu zbrojnice velitel hasičů v Jiříkově Petr Matuška. Při nedávném otevření opravené zbrojnice zářil spokojeností. Rekonstrukci se totiž podařilo udělat přesně podle jeho představ.

Obnova zbrojnice měla v Jiříkově řadu odpůrců, kteří namítali, že levnější bude postavit novou než opravit tu starou. Přesto se zastupitelé rozhodli podpořit opravu historické budovy stojící jen několik desítek metrů od náměstí. Původní projekt počítal s 16 miliony, což byly pro třítisícové město velké peníze. I přesto, že město získalo dotaci 4,5 milionu.

„Domluvili jsme se proto s projektanty, že opravu rozdělíme do dvou etap. První se týkala prostoru hasičárny a přístavby zázemí pro hasiče. Ta měla stát podle projektu 9,5 milionu, nakonec nám to vylezlo na 12 milionů. Ale tak to u starých budov bývá, že se objeví vícepráce,“ přiblížil nákladnost rekonstrukce starosta Jiříkova Michal Maják.

Druhá etapa by pak měla zahrnovat opravu zasedací místnosti, zateplení domu, výměnu střechy, vybudování kanceláře pro velitele jednotky a rekonstrukci bytu, který je v prvním patře hasičské zbrojnice. Také tato část vyjde Jiříkov na miliony korun.

Podle Matušky se posledních zhruba padesát let dělaly jen menší opravy. „Bylo třeba nutné snížit o nějakých třicet centimetrů podlahy garáží, protože hasičská auta byla postupem času vyšší a vyšší. Nebo bylo potřeba vyměnit vjezdová vrata do garáže,“ popsal velitel.

Nový hasičský vůz

Kromě zázemí si jiříkovští hasiči užívají také nové zásahové auto Mercedes Sprinter, které bude sloužit především k přepravě lidí. „Toto vozidlo bylo původně pořízeno pro potřeby klientů Domova Srdce v dlaních. Nebylo využívané, a tak jsme se s příspěvkovou organizaci domluvili o převodu tohoto auta na město pro potřeby našich hasičů. Mercedes si hasiči svépomocí upravili na zásahové vozidlo,“ vysvětlil Maják původ dodávky, která nyní bude sloužit jiříkovským „dobrákům“. Ti spolu s autem dostali od města také člun.

V poslední době se nejedná o první nové zázemí pro dobrovolné hasiče na Děčínsku. V polovině loňského prosince otevřeli novou zbrojnici v Kytlicích, kde před sedmi lety obnovili výjezdovou jednotku. Také ta měla nevyhovující podmínky, cisternu musel mít dokonce velitel Jan Havránek zaparkovanou na zahradě u svého domu. Obec se proto rozhodla postavit novou hasičárnu. Objekt se zcela vymyká podobným stavbám nejen na severu Čech, ale v rámci celé republiky. Oproti nim se totiž nejedná o jednoduchou technickou stavbu. Kytlické zázemí pro hasiče připomíná tradiční dřevěnou chalupu, jejíž styl je pro Lužické hory typický.