/FOTO, VIDEO/ Dvě auta se ve středu 13. září přesunula z garáží hasičského záchranného sboru do hasičáren dobrovolných hasičů. Pro nové pomocníky si na děčínskou stanici přijeli dobrovolní hasiči z Děčína – Starého Města a z Benešova nad Ploučnicí.

Dobrovolní hasiči z Děčín a Benešova nad Ploučnicí si převzali od HZS dvě auta. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Obě dvě auta byla u profesionálních hasičů vyřazena a nahrazena novějšími. Cisterna doposud sloužila v České Kamenici, kde Man nahradila Tatra, a děčínská stanice dostala jako náhradu repasované vyprošťovací auto.

„Sloužila dlouhá léta hasičskému záchrannému sboru, ale rozhodně nepatří do hasičského důchodu. Takže doufám, že budou ještě mnoho let sloužit jednotkám sborů dobrovolných hasičů. Přál bych, abyste je co nejméně potřebovali,“ řekl při předávání aut svým dobrovolným kolegům ředitel děčínského územního odboru HZS Boleslav Lang.

Podle děčínského primátora Jiřího Anděla využijí staroměstští hasiči cisternu Man především při městských zásazích. Zároveň připomněl, že Děčín plánuje koupit hasičům novou cisternu. „Vozidlo, na které čekáte, má být velká cisterna. Jste jednotka, která zasahuje v intravilánu obce, což znamená sídliště nebo úzké ulice, využili jsme této nabídky HZS na kratší a operativnější vozidlo,“ uvedl Jiří Anděl.

