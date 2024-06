„Datovou schránkou nám přišlo, že se někdo odvolal. Do rozhodnutí soudu se k tomu dál nebudeme vyjadřovat,“ řekl na pondělním jednání zastupitelstva starosta Michal Faltus, který od začátku kauzy kasino s médii téměř nekomunikuje.

Soud má na vyřízení 30 dní od podání námitky, rozhodnout tak musí do začátku července. Stejně tak starosta odmítl, že by před rozhodnutím soudu vydala obec vyhlášku zakazující provozování hazardu na celém jejím území. Tedy tak, jak to požadují výsledky referenda, které jsou s ohledem na účast závazné.

Stížnost také údajně napadá zákaz provozování hazardu v celé obci

Vyhlášky zakazující provoz heren i kasin v celých obcích přitom platí na poměrně velkém počtu míst v celém Česku, například i v nedalekém Děčíně. Tam takovou vyhlášku schválili před pěti lety. „Pokud soud rozhodne, že referendum bylo v pořádku, vyhlášku vydáme,“ odpověděl starosta na dotazy místních, jak bude obec dál postupovat. Zároveň zlehčoval výsledky referenda. „165 lidí není většina voličů v Dobkovicích,“ zmínil počet hlasujících pro zákaz hazardu v Dobkovicích.

V lidovém hlasování získal zákaz podporu přibližně 54 procent hlasujících. Je to přitom více lidí, než kolik hlasovalo pro Faltusovu kandidátku Pro Dobkovice a sport v posledních komunálních volbách, kde mu přibližně 153 hlasujících zajistilo téměř třípětinový zisk všech hlasů. Svým prohlášením tak nechtíc zpochybnil vlastní mandát starosty.

Kasino v Dobkovicích nebude, firma CEC se z obce na Labi po referendu stahuje

Po původním oznámení o ukončení všech snah na zprovoznění kasina v Dobkovicích přešla společnost CEC Praha, která se chtěla hazardu v této obci v údolí Labe věnovat, do výrazné protiofenzivy. „Toto rozhodnutí je velice alarmující. Nechali se ovlivnit médii, sociálními sítěmi a aktivisty, kteří šířili sdělení nemající žádný reálný základ o aktuálním vývoji hazardních her na celém území ČR. Hazardní hry jsou v dnešní době pod taktovkou nového přísného zákona v úplně jiné pozici, než tomu bylo právě v 90. letech,“ napsal v tiskovém prohlášení manažer společnosti CEC Miloslav Bohůnek, který označil odpůrce za šiřitele dezinformací.

Dobkovice řekly kasinu ne. Referendum jednoznačně rozhodlo o zákazu hazardu

„Jsou tedy referenda správná řešení, která na konci rozhodnou a mají větší váhu než záměr řádně občany zvoleného vedení obce se snahou pomoci všem obyvatelům daného města nebo obce zvednout jejich životní úroveň? My říkáme, že rozhodně ne a věříme, že se v tomto směru něco zásadního změní,“ zpochybnil Bohůnek právo lidí se vyjádřit v místním referendu k dění v jejich obci.