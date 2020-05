Měření rychlosti se do ulic Varnsdorfu v nejbližší době nevrátí. Ve čtvrtek 28. května totiž zastupitelé neschválili záměr na umístění radarů, který podalo vedení města.

To mělo v úmyslu, aby se rychlost měřila na sedmi místech. Radary chtělo vrátit na Studánku, pod dozorem měli být řidiči v Karlově ulici, v Plzeňské nebo Čsl. letců. Auta tam porušují nejvyšší povolenou rychlost nejčastěji. Na dalších dvou místech se pak měli hříšníci za volantem hlídat na žádost obyvatel nebo policie. Celkem mělo jít o devět míst.

„Vybrali jsme ve městě lokality na základě dlouhodobých stížností obyvatel a poznatků policie,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda (ODS). Oproti dřívějším velmi kritizovaným pronájmům za provizi chtěl Varnsdorf tentokrát využít jiný způsob zajištění. Buď si zařízení pronajmout za fixní částku, nebo je případně i koupit.

Kritizovali počet

V zastupitelstvu ale návrh na rozmístění radarů nenašel dostatečnou podporu. Podle většiny zastupitelů, kteří byli proti, by jich ve městě bylo zbytečně moc. „Jsem pro to, aby se měřilo u škol nebo třeba na Národní. Ale devět lokalit mi přijde hodně. Takto bychom mohli postupovat do dalších lokalit a za chvíli bychom byli policejní stát,“ řekla při projednávání zastupitelka Marta Maryšková (ANO).

Pro znovuzavedení radarů nezvedl ruku například ani Marián Čapek (ANO). „Já bych opravdu radary nyní vynechal. Počkal bych na to, jak se k tomu postaví zákonodárci, a v tuto chvíli bych řešil technická opatření,“ prohlásil Čapek. Technickými opatřeními, která preferuje i policie, mohou být například retardéry nebo zvýšené vjezdy do křižovatek, které dopravní inženýři ve městech poměrně často využívají ke zpomalení dopravy. Proti tomu se jako zastánkyně návratu radarů postavila třeba Lenka Lanková (Republika pro Varnsdorf). „Byla jsem jednou z prvních, kdo u nás radary chtěl. Takže určitě podpořím tento návrh,“ sdělila před hlasováním.

Pro návrh na rozmístění radarů nakonec zvedlo ruku pouze osm zastupitelů z 19 přítomných, jeden byl proti a devět se jich hlasování zdrželo. Nepodpořil jej například bývalý starosta Stanislav Horáček nebo Jan Rýdl (oba ANO), kteří dříve prosazovali smlouvy na pronájem radarů se společností WST.

Přestože vedení Varnsdorfu s umístěním stacionárních radarů neuspělo, bez měření ale město úplně nebude. Pořídí si totiž mobilní radar, který může městská policie používat na řadě míst.

V souvislosti s radary se o Varnsdorfu začalo mluvit před čtyřmi lety. Tehdy město zadalo měření rychlosti firmě WST, která za každý změřený přestupek dostávala provizi. Radnice se po kritice nakonec rozhodla smlouvu vypovědět k 31. lednu. Od té doby se ve městě rychlost neměří. O zakázku na pronájem radarů se zajímá i policie, která kvůli smlouvám obvinila exstarostu Stanislava Horáčka, místostarostu Josefa Hambálka a jednatele WST Miloše Schuberta. Starosta dokonce skončil na dva měsíce ve vazbě.

Antimonopolní úřad Varnsdorfu udělil za smlouvy na pronájem pokuty ve výši 650 tisíc. Proti třetí pokutě se město odvolalo a v minulých dnech předseda úřadu Petr Rafaj vyhověl. Varnsdorf tak nemusí platit dalších 300 tisíc korun.