Do potravinové sbírky se zapojili i děčínští basketbalisté

Děčín - Národní potravinová sbírka pomáhá těm nejchudším pátým rokem. Letos se poprvé do sbírky zapojili také děčínští basketbalisté a jejich fanoušci. Ti mohli přinést potraviny na sobotní utkání proti Kolínu.

"Rozhodli jsme se podpořit tuto celorepublikovou záležitost i na té regionální, právě pod záštitou Potravinové banky," říká kapitán Válečníků Jakub Houška.

Samotní hráči vyrazili na nákup potravin již s jednodenním předstihem, v sobotu se totiž již museli připravovat na náročné utkání s Kolínem.

"Každý z nás, když otevře špajzku a podívá se do ní, tak uvidí spoustu věcí, které mu tam leží pěknou řádku týdnů či měsíců a máme je koupené buď jen tak, kdyby náhodou, nebo jich máme hodně, či jsme je dostali a prostě nám to nechutná. Máme tedy šanci předat to dále," pokračuje Houška, který vyrazil na nákupy se spoluhráči Filipem Haladou a Pavlem Gruntem.

Basketbalisté se dohodli, že vybrané potraviny nebo drogistické zboží věnují děčínskému Centru sociálních služeb, které kromě jiného provozuje také azylový dům pro muže a ženy s dětmi.