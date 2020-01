„Když nemáte příbuzné, máte smůlu. Nemáte se kde vykoupat, kde si vyprat,“ postěžoval si během loňské zimy Pavel Sedláček z Filipova. Ten přišel o vodu ve studni už v září. Voda se ztrácela i dříve, ale nanejvýš na jeden nebo dva týdny.

Situace není ve Filipově lepší ani letos. Stejně jako minulou zimu musela obec nechal přistavit na plácek u filipovské sokolovny cisternu, ze které si lidé mohou brát pitnou vodu.

Letošní léto by ale mohlo být to poslední, kdy se lidé nejen ve Filipově bojí o vodu ve studnách. Jiříkov totiž plánuje vybudovat nový vodovod z centra města. Pomoci by mu s tím měla dotace.

„Žádost musíme podat na Státní fond životního prostředí (SFŽP) do konce února. Pokud budeme úspěšní a následně se dohodneme i se Severočeskou vodárenskou společností, stavět by se mohlo příští rok,“ přiblížil plány starosta Jiříkova Michal Maják.

Jednání s vodárenskou společností čeká vedení radnice nejen proto, že by měla po určité době vodovod převzít do své správy, ale také proto, že by se podle představ Jiříkovských měla podílet na financování stavby nového potrubí. To by mělo vyjít přibližně na 60 milionů korun.

Dotace ale nepokryje celou tuto částku. Podle Majáka musí město zajistit 40 procent potřebných peněz, dotace od SFŽP zaplatí pouze 60 procent. Pokud by se městu nepodařilo dohodnout s vodárenskou společností, muselo by potřebné peníze sehnat jinak, například z úvěru. Na pokrytí potřebných 24 milionů by totiž městský rozpočet nestačil. Ten letos počítá s investicemi okolo sedmi milionů korun.

Jiříkov nedávno udělal mezi Filipovskými průzkum, aby věděl, jak velký zájem o připojení k vodovodu budou mít. Město sice nechá postavit páteřní vodovod, ale jednotlivé přípojky na svých pozemcích si budou muset zaplatit majitelé domů ze svého. Vyjde to přibližně na 1 500 až 2 000 korun za jeden metr přípojky. Náklady pro vlastníky domů tak budou záležet na tom, jak daleko od hranice pozemku jejich budova stojí. „Zájem o připojení projevilo 110 z 200 domů, které ve Filipově jsou. Když se před dvaceti lety stavěla kanalizace a zvažovalo se i vybudování vodovodu, zájem byl minimální. Tehdy totiž lidé ve studnách ještě měli dostatek vody,“ doplnil starosta.

Než se podaří nový vodovod z centra Jiříkova vybudovat, měli by lidé z Filipova už brzy mít možnost odebírat vodu z téměř 30 metrů hlubokého vrtu. Ten nechalo nedaleko sokolovny za 130 tisíc udělat město, nyní čeká na povolení energetiků, aby bylo možné připojit čerpadlo a začít jej využívat. Následně nechá postavit nad vrtem také přístřešek, aby byl chráněný nejen před povětrnostními vlivy, ale také před případnými vandaly.