Domovy seniorů nebo sociální zařízení nic neponechávají náhodě. Společně s nemocnicemi kvůli postupující nákaze novým koronavirem zakazují návštěvy. Právě pro starší a nemocné lidi je tento vir nejnebezpečnější.

Omezit návštěvy doporučila tento týden bezpečnostní rada státu. V Děčíně ale na její doporučení nečekali. „V našich pobytových zařízeních jsme zakázali návštěvy už minulý víkend,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Děčín (CSS) Jana Skalová. Do kdy bude zákaz platit, zatím není možné odhadnout. Pod CSS spadá domov pro seniory nebo zařízení pro osoby se zdravotním postižením.

Od pondělí zakázali návštěvy v Domově se zvláštním režimem v Krásné Lípě, který místní znají jako Palmovku. Ten na omezení, které má ochránit jeho klienty, upozorňuje i na svých webových stránkách. Na lehkou váhu neberou doporučení odborníků ani ve druhém domově v Lípě. „Dostali jsme pokyn od zřizovatele, kterým je kraj, že máme vydat zákaz návštěv. Už dříve jsme vyzvali lidi s nachlazením, aby k nám nechodili,“ upozornila ředitelka Domova pro seniory Šluknov – Krásná Lípa Dagmar Hluchá s tím, že návštěvy nesmí ani do jedné z poboček. „Lidé respektovali naše doporučení a opravdu na návštěvy nechodí,“ dodala.

Od pátku nesmí blízcí chodit za svými příbuznými či přáteli ani do Domova Srdce v dlaních ve Filipově. „Domov reaguje na doporučení Krajské hygienické stanice v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 v České republice, s ohledem na naše klienty je to prevence proti jeho šíření,“ uvedl ředitel domova Roman Horn.

Stejné opatření přijal také domov pro seniory v České Kamenici nebo Domov bez hranic v Rumburku. Tam zákaz prozatím platí podle informací zveřejněných na webu do čtvrtka 19. března.

Oproti tomu dětský domov v Lipové ve Šluknovském výběžku zatím návštěvy nijak neomezil. Rodiče nebo prarodiče mohou využít návštěvní místnost, která je tu k dispozici. Přesto i zde zasáhla koronavirová nákaza do běžného života. „V pátek měla jet jedna skupina dětí do bazénu v Děčíně, ale raději jsme to odložili a vymysleli náhradní program,“ přiblížil ředitel domova Leoš Moravec.

Zařízení pro děti nepočítá ani s pobyty na horách nebo jinými zájezdy do zahraničí. Ještě před prvním případem koronaviru v České republice se v domově předzásobili dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků a mýdel.