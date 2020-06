O sto let zpátky se budou moci tento týden přenést lidé v Děčíně. Na východní nádraží totiž dorazí Legiovlak, historická souprava připomínající československé legie.

Legiovlak při své zastávce v Lounech. | Foto: Jiří Horák

Do Děčína přijede Legiovlak z Lovosic, jeho expozici si bude možné prohlédnout od úterý 30. června do soboty 4. července. Milovníkům vojenské historie se tak naskytne jedinečný pohled do života legionářů. „Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky,“ popsal mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička.